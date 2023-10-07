İsrail ordusu Gazze'ye karşı saldırı başlattığını duyurdu! Hamas'tan açıklama...

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. İsrail de Gazze şeridine saldırmaya başladığını açıklarken yapılan açıklamada 1 İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi. İşte dakika dakika yaşananlar...