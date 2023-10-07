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Hamas'tan İsrail'e operasyon! Netanyahu: Savaştayız, düşman benzeri görülmemiş bedel ödeyecek

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 14:25
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazzeli grupların başlattığı "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından açıklamalarda bulundu. "Savaştayız" diyen Netanyahu, "Düşman benzeri görülmemiş bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.
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