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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail zor bir zamandan geçiyor

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Giriş: 07.10.2023 14:31
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan ettiğini duyurdu.
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