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Hamas lideri Heniyye’den şükür namazı! Haniyye: Kahramanlık savaşının içindeyiz

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 14:30
Güncelleme:07.10.2023 16:46
İsrail'e yapılan saldırıları yakından takip eden Hamas lideri İsmail Heniyye, saldırıların ardından şükür namazı kıldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Heniyye, yaptığı açıklamada da "Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz" dedi.
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