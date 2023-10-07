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İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu! Hamas'ın silahlı kanadı İsrail güçlerine karşı operasyon başlattı

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 14:23
Hamas İsrail'e yönelik Aksa Tufanı adı ile operasyon başlattı. Yüzlerce roket ile İsrail'i vuran Filistinli gruplar daha sonra sınırı geçti. Hava sahasını kapatan İsrail savaş durumuna geçti.
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