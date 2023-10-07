İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu! Hamas'ın silahlı kanadı İsrail güçlerine karşı operasyon başlattı

Hamas İsrail'e yönelik Aksa Tufanı adı ile operasyon başlattı. Yüzlerce roket ile İsrail'i vuran Filistinli gruplar daha sonra sınırı geçti. Hava sahasını kapatan İsrail savaş durumuna geçti.

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