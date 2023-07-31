Yıllardır süre gelen hizmetin meyveleri! Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye sigarayla mücadelede en iyi ülkelerden biri
Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yıllardır ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Dünyada, yılda 1,3 milyon pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve sigara içmeyen kişi ölürken, ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yolda verdiği mücadele ile birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan Dünya Sigara Salgını Raporu'na göre, Türkiye, Brezilya, Hollanda ve Morityus ile birlikte sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerin başında geliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişinin öldüğünü bildirdi.
"HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"
DSÖ'nün küresel tütün salgınıyla ilgili 9. raporu yayımlandı. Tütün kullanıcılarının yaklaşık yarısına yakınının öldüğü belirtilen raporda, "Tütün her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Dünya genelindeki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığı kaydedilen açıklamada, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 22,3'ünün tütün kullandığı, bu oranın erkeklerde yüzde 36,7 ve kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğu belirtildi.
Raporda, dünya nüfusunun yüzde 71'ine tekabül eden 5,6 milyar kişinin, bugün ölümcül tütün kullanımından hayatları kurtarmak için uygulanan en iyi politikalardan en az biriyle korunduğu ve bu rakamın 2007'ye kıyasla 5 kat arttığı vurgulandı.
DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında son 15 yıldır tanıttığı tütünle mücadele stratejisi (MPOWER) sayesinde tütün kullanımında düşüş olduğu aktarılan açıklamada, "Bu azalmanın olmaması halinde bugün tahminen dünyada 300 milyon daha fazla sigara tiryakisi olacaktı." denildi.
Raporda, halkı pasif içicilikten korumaya odaklanılırken, ülkelerin neredeyse yüzde 40'ında halka açık alanlarda "tamamen sigara içilmeyen kapalı alanların" olduğunun altını çizildi.
Dumansız ortamların temiz hava solunmasına yardımcı olduğu, halkı ölümcül pasif içicilikten koruduğu ve insanları tütünü bırakmaya motive ettiği vurgulanan raporda, bu ortamların sigarayı normalleştirmediği gibi gençlerin sigara veya elektronik sigaraya başlamasını önlemeye yardımcı olduğu da belirtildi.
TÜRKİYE EN İYİ UYGULAMA DÜZEYİNDE ZİRVEDE!
Raporda, ülkelerin tütün kontrolünde kaydettiği ilerleme derecelendirilirken, Mauritius ve Hollanda'nın da şimdiye kadar yalnızca Brezilya ve Türkiye'nin başardığı tüm MPOWER önlemlerinde en iyi uygulama düzeyine ulaştığı yer aldı.
44 ülkenin MPOWER önlemlerini uygulamadığı ve tütün sağlığı konusunda korumasız durumda olduğu bildirilen raporda, 53 ülkenin sağlık tesislerinde de sigara içme yasağının tam olarak uygulanmadığı ifade edildi.
DSÖ'ye üye ülkelerin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2003'te kabul ettiği ve şu anda 182 ülkenin bu anlaşmaya taraf olduğu da kaydedildi.
"DSÖ'NÜN POLİTİKALARI DAHA FAZLA KİŞİNİN TÜTÜNÜN ZARARLARINDAN KORUNDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu veriler, DSÖ'nün delile dayalı olarak en iyi şekilde uyguladığı politikalar neticesinde yavaş ancak emin adımlarla daha fazla kişinin tütünün zararlarından korunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Mauritius'u Afrika'daki ilk ülke olduğu için ve Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde DSÖ tütün kontrolü politikalarının tüm paketini en üst düzeyde uygulayan ilk ülke olduğu için tebrik etti.
DSÖ Sağlık Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Rudiger Krech de tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 8,7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
Krech, tüm ülkelere tütün salgınıyla mücadele etmek için tüm MPOWER önlemlerini en iyi şekilde uygulama ve bu halk sağlığı önlemlerine karşı lobi yapan tütün ile nikotin endüstrilerine karşı mücadele çağrısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ETKİN ROLÜ!
Sigara karşıtlığı ile bilinen Başkan Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına da vesile oldu. Erdoğan'ın bugüne kadar bırakma sözüyle kullananlardan aldığı 215 sigara paketi, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi.
Sigarayla mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.
Başkan Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN BİRÇOK KİŞİNİN SİGARAYI BIRAKMASINA VESİLE OLDU
Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Sigarayı bırakma sözü verdiler
Paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci ve taksiciler de bulunuyor.
Sigara paketlerinin sergilendiği salonda, 2002 yılından itibaren farklı yıllara ait sigara paketleri bulunuyor.
Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin isimleri de yazıyor.
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