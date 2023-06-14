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Mora Yarımadası açıklarında mülteci teknesi battı: 17 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Mora Yarımadası açıklarında mülteci teknesi battı: 17 ölü

Son dakika haberleri... Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan geminin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi kurtarıldı. Yerel medya, yüzlerce göçmenin ise kayıp olmasından korkulduğunu bildiriyor.

Akdeniz'de seyreden teknedeki olağandışılık, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in gözetleme uçağı tarafından Salı günü öğleden sonra fark edildi. Hıncahınç insanla dolu balıkçı teknesindeki hiç kimse can kurtaran yeleği giymiyordu.

Frontex'in yardım teklifi teknedekiler tarafından kabul edilmedi. Libya'dan Akdeniz'e açılıp İtalya'ya gittiği tahmin edilen tekne, Çarşamba günü Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora oldu.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin İyon Denizi'ndeki uluslararası sularda battığını bildiriyor.

Kapasitesinin çok üstünde yolcusu olan göçmen teknesinin alabora olduğunun duyulmasıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Donanmaya ait gemilerin yanı sıra askeri uçak ve helikopterin de katıldığı kurtarma operasyonunda, 100 göçmen sağ salim karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenlerden dördü helikopterle Kalamata'ya taşındı. Yerel medya, hipotermi teşhisi konulan yaralıların durumunun ciddi olduğunu aktarıyor.

ONLARCA AMBULANS BEKLİYOR

Sahil Güvenlik, 17 göçmenin cesedinin çıkarıldığı bilgisini de verdi. Yunan medyası, yüzlerce göçmenin kayıp olmasından korkulduğunu bildiriyor.

Kathimerini gazetesi, insan kaçakçılarının 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesiyle en az 400 göçmen taşıdığını yazdı.

Skai televizyonu ise, kurtarılan göçmenlerin ilk getirildikleri yer olan Pilos'taki sahilde bekleyen onlarca ambulansın görüntülerini ekrana getirdi.

Yunanistan, Salı günü de Girit açıklarında yaklaşık 80 göçmeni taşıyan bir yelkenliye operasyon düzenlemiş ve umutsuzca yol almaya çalışan araçtakiler kurtarılmıştı.

Suriye'deki iç savaşın tetiklediği göçmen akını, 2010'lu yıllardan itibaren Avrupa güzergahı olarak Akdeniz'i kullandı. Her yıl binlerce göçmen Akdeniz'de alabora olan teknelerde can verirken, özellikle yaz mevsimlerinde neredeyse her gün bir kurtarma operasyonu gerçekleşti.

Frontex aracılığıyla Akdeniz'i gözetleyen Avrupa Birliği, özellikle Libya ve Tunus üzerinden gelen tekneleri durdurmayı deniyor.

AB, düzensiz göçü önlemesi için geçen hafta Tunus'a 900 milyon euro önerdi. Bu yıl İtalya'ya gelen göçmenlerin yarısı teknelerle Tunus'tan yola çıktı. Ocak ve Haziran ayları arasında yaklaşık 50 bin kişi Tunus'tan İtalya'ya geçti.

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