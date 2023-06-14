Mora Yarımadası açıklarında mülteci teknesi battı: 17 ölü
Son dakika haberleri... Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan geminin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi kurtarıldı. Yerel medya, yüzlerce göçmenin ise kayıp olmasından korkulduğunu bildiriyor.
Akdeniz'de seyreden teknedeki olağandışılık, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in gözetleme uçağı tarafından Salı günü öğleden sonra fark edildi. Hıncahınç insanla dolu balıkçı teknesindeki hiç kimse can kurtaran yeleği giymiyordu.
Frontex'in yardım teklifi teknedekiler tarafından kabul edilmedi. Libya'dan Akdeniz'e açılıp İtalya'ya gittiği tahmin edilen tekne, Çarşamba günü Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora oldu.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin İyon Denizi'ndeki uluslararası sularda battığını bildiriyor.
Kapasitesinin çok üstünde yolcusu olan göçmen teknesinin alabora olduğunun duyulmasıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Donanmaya ait gemilerin yanı sıra askeri uçak ve helikopterin de katıldığı kurtarma operasyonunda, 100 göçmen sağ salim karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenlerden dördü helikopterle Kalamata'ya taşındı. Yerel medya, hipotermi teşhisi konulan yaralıların durumunun ciddi olduğunu aktarıyor.
ONLARCA AMBULANS BEKLİYOR
Sahil Güvenlik, 17 göçmenin cesedinin çıkarıldığı bilgisini de verdi. Yunan medyası, yüzlerce göçmenin kayıp olmasından korkulduğunu bildiriyor.
Kathimerini gazetesi, insan kaçakçılarının 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesiyle en az 400 göçmen taşıdığını yazdı.
Skai televizyonu ise, kurtarılan göçmenlerin ilk getirildikleri yer olan Pilos'taki sahilde bekleyen onlarca ambulansın görüntülerini ekrana getirdi.
Yunanistan, Salı günü de Girit açıklarında yaklaşık 80 göçmeni taşıyan bir yelkenliye operasyon düzenlemiş ve umutsuzca yol almaya çalışan araçtakiler kurtarılmıştı.
Suriye'deki iç savaşın tetiklediği göçmen akını, 2010'lu yıllardan itibaren Avrupa güzergahı olarak Akdeniz'i kullandı. Her yıl binlerce göçmen Akdeniz'de alabora olan teknelerde can verirken, özellikle yaz mevsimlerinde neredeyse her gün bir kurtarma operasyonu gerçekleşti.
Frontex aracılığıyla Akdeniz'i gözetleyen Avrupa Birliği, özellikle Libya ve Tunus üzerinden gelen tekneleri durdurmayı deniyor.
AB, düzensiz göçü önlemesi için geçen hafta Tunus'a 900 milyon euro önerdi. Bu yıl İtalya'ya gelen göçmenlerin yarısı teknelerle Tunus'tan yola çıktı. Ocak ve Haziran ayları arasında yaklaşık 50 bin kişi Tunus'tan İtalya'ya geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi | Evde Bakım Maaşı ne kadar yattı, zamlandı mı? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekliliği tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 89.900 TL'ye devlet destekli ev sahibi olun! 1+1, 2+1, 3+1 müstakil konutlarda fiyat listesi şekillendi! 55, 59, 81, 120, 134 metrekare prefabrik evler...
- Kan şekerini düşürecek 5 basit çay tarifi! Ender Saraç şeker hastalarına reçeteyi verdi: "Tatlının üzerine hemen..."
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor 2023 kim, hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? Nefise mi, Özgür mü 1. oldu? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL 2023? Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor?
- DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
- Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?