Mora Yarımadası açıklarında mülteci teknesi battı: 17 ölü

ONLARCA AMBULANS BEKLİYOR

Sahil Güvenlik, 17 göçmenin cesedinin çıkarıldığı bilgisini de verdi. Yunan medyası, yüzlerce göçmenin kayıp olmasından korkulduğunu bildiriyor.

Kathimerini gazetesi, insan kaçakçılarının 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesiyle en az 400 göçmen taşıdığını yazdı.

Skai televizyonu ise, kurtarılan göçmenlerin ilk getirildikleri yer olan Pilos'taki sahilde bekleyen onlarca ambulansın görüntülerini ekrana getirdi.

Yunanistan, Salı günü de Girit açıklarında yaklaşık 80 göçmeni taşıyan bir yelkenliye operasyon düzenlemiş ve umutsuzca yol almaya çalışan araçtakiler kurtarılmıştı.

Suriye'deki iç savaşın tetiklediği göçmen akını, 2010'lu yıllardan itibaren Avrupa güzergahı olarak Akdeniz'i kullandı. Her yıl binlerce göçmen Akdeniz'de alabora olan teknelerde can verirken, özellikle yaz mevsimlerinde neredeyse her gün bir kurtarma operasyonu gerçekleşti.

Frontex aracılığıyla Akdeniz'i gözetleyen Avrupa Birliği, özellikle Libya ve Tunus üzerinden gelen tekneleri durdurmayı deniyor.

AB, düzensiz göçü önlemesi için geçen hafta Tunus'a 900 milyon euro önerdi. Bu yıl İtalya'ya gelen göçmenlerin yarısı teknelerle Tunus'tan yola çıktı. Ocak ve Haziran ayları arasında yaklaşık 50 bin kişi Tunus'tan İtalya'ya geçti.