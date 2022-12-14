Covid-19’un kaynağı burası mı? İngiliz bilim adamı mağaradan görüntü paylaştı

TAYLAND'DAKİ MAĞARA'DAN PAYLAŞTI

Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün kaynağı, dünya gündemini çok uzun süre meşgul etti. Şimdi bile kesinleşmiş cevapların alınamadığı sızıntı iddialarının merkezindeki Wuhan laboratuvarını finanse eden virolog, aylar sonra yeniden gündemde. İddiaya göre virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini "zorbalıkla" ortadan kaldırmaya çalışan Dr. Peter Daszak'ın paylaştığı görüntüler infial yarattı. Profesör, yarasalarla dolu bir mağarada kendini gururla filme aldı.

Dr. Peter Daszak, geçen hafta Twitter hesabında Tayland'da bulunan Ratchaburi Mağarası'nın derinliklerinden çekilmiş bir video yayınladı.

Şu anda New York'un dışında yaşayan Daszak, koronavirüsün kaynağı olduğunu düşündüğü iki buçuk milyon yasarayla çevriliydi. Daszak, mağaradan viral aktivitenin 'reaktör çekirdeği' olarak bahsetti.