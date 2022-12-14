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Covid-19'un kaynağı burası mı? İngiliz bilim adamı mağaradan görüntü paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Covid-19’un kaynağı burası mı? İngiliz bilim adamı mağaradan görüntü paylaştı

İngiliz bir bilim insanı Covid-19'un kaynağının Tayland'daki bir mağara olduğunu öne sürdü. ABD Ulusal Alerji ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin yakın arkadaşı olan ve Çin'deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü'nü fonlayan Dr. Peter Dazsak, yarasalarla dolu mağaradan çeşitli paylaşımlar yaparak, burayı pandeminin nükleer çekirdeği olarak tanımladı.

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde bir dizi zatürre vakası şeklinde ortaya çıkan ve şimdiye dek 6 milyon 600 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs, hayatımızın bir parçası olmuş gibi görünse de hakkındaki spekülasyonlar bitmiyor.

TAYLAND'DAKİ MAĞARA'DAN PAYLAŞTI

Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün kaynağı, dünya gündemini çok uzun süre meşgul etti. Şimdi bile kesinleşmiş cevapların alınamadığı sızıntı iddialarının merkezindeki Wuhan laboratuvarını finanse eden virolog, aylar sonra yeniden gündemde. İddiaya göre virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini "zorbalıkla" ortadan kaldırmaya çalışan Dr. Peter Daszak'ın paylaştığı görüntüler infial yarattı. Profesör, yarasalarla dolu bir mağarada kendini gururla filme aldı.

Dr. Peter Daszak, geçen hafta Twitter hesabında Tayland'da bulunan Ratchaburi Mağarası'nın derinliklerinden çekilmiş bir video yayınladı.

Şu anda New York'un dışında yaşayan Daszak, koronavirüsün kaynağı olduğunu düşündüğü iki buçuk milyon yasarayla çevriliydi. Daszak, mağaradan viral aktivitenin 'reaktör çekirdeği' olarak bahsetti.

Dr. Peter Daszak, dünyanın dört bir yanına yayılan salgını ateşleyen patojeni barındırdığına inanılan yarasaların birçok fotoğrafını paylaştı ve hatta birinin elle beslenirken çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesabına yükledi.

Daszak, bilim insanlarının yarasalarla ilgili koronavirüsleri uzun süredir araştırdığı meşru bir araştırma gezisinin parçası olarak oradaydı. Ancak gönderileri, ülke çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan bir salgından yeni çıkmış Amerikalıları pekala rahatsız edebilir gibi görünüyordu. Özellikle de şüpheli Daszak'ın virüsün merkez üssü ile yakın ve tartışmalı bağları göz önüne alındığında...

Bilim insanı, hayır kurumu EcoHealth Alliance'ın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün "İşlev Kazanımı" araştırmasına fon sağladığı ifşa edildikten sonra skandala karıştı. Artık laboratuvarın SARS-CoV-2'yi yarattığına ve ihmalkar bir şekilde serbest bıraktığına inanılıyor.

"YARASA MAĞARASININ KALBİNDE"

Daszak'ın Wuhan Viroloji Enstitüsü ile bağlarına rağmen, Eylül ayında EcoHealth Alliance, Asya ve Afrika'daki yarasalarda Kovid benzeri virüsleri incelemek için Ulusal Sağlık Enstitülerinden 653 bin 392 dolarlık hibe aldı.

Bu hafta bir dizi paylaşımda bulunan Daszak, kendisinin ve diğer araştırmacıların yarasa sürüleriyle çevrili ve hatta onları elle beslediği videoları yayınladı. Bir mağaradan çıkan yarasa sütununu gösteren görüntülerde, "Yarasa mağarasının kalbinde - yarasalar dönerken sağır edici bir gürültü var" diye yazdı ve ekledi:

Doğanın katıksız güzelliği ve aynı zamanda viral oluşum hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında koloninin 'reaktör çekirdeği' gibi görünüyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK ÖRTBASLARINDAN BİRİ"

Son olarak hem Çin hem de Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün iddiaları şiddetle reddetmesine rağmen, EcoHealth Alliance'ın eski başkan yardımcısı Dr Andrew Huff, salgını "tarihin en büyük örtbaslarından biri" ve "11 Eylül'den bu yana ABD'nin en büyük istihbarat hatası" olarak nitelendirdi.

ABD tarafından finanse edilen Wuhan laboratuvarıyla yakın çalışan bir bilim insanı, Kovid'in genetik olarak tasarlandığını ve Çin tesisinden sızdırıldığını iddia etti. EcoHealth Alliance'ın eski başkan yardımcısı Dr Andrew Huff, salgını "tarihin en büyük örtbaslarından biri" ve "11 Eylül'den bu yana ABD'nin en büyük istihbarat hatası" olarak nitelendirdi.

Huff, Anthony Fauci tarafından Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) aracılığıyla EcoHealth Alliance'a sağlanan hibe fonunun 'SARS-CoV-2'nin yaratılmasıyla' bağlantılı olduğuna inanıyor. Dr Andrew Huff, NIH'nin "işlev kazanma işini finanse ettiğini, ABD istihbarat topluluğunun bu çalışmanın farkında olduğunu ve bu işe karışmış gibi göründüğünü" iddia ediyor.

"PANDEMİNİN SORUMLUSU ABD"

İşlev kazanımı (GOF) çalışmasının SARS-CoV-2'yi yarattığına inanılıyor. Huff bunun agresif ve bulaşıcı hastalığı yaratmada anahtar olduğunu vurguluyor. Yeni kitabı The Truth About Wuhan'da (Wuhan Hakkındaki Gerçek) bomba etkisi yaratan iddialarda bulunan Huff, salgının ABD hükümetinin Çin'deki koronavirüslerin tehlikeli genetik mühendisliğini finanse etmesinin bir sonucu olduğunu iddia ediyor. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a konuşan Huff, "Tehlikeli biyoteknolojinin Çin'e transferinden ABD hükümeti sorumlu" dedi. Huff, ABD'nin finanse ettiği Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde laboratuvar sızıntısına yol açan, Çin'in yeterince güvenlik önlemi alınmamış ve rahat biyogüvenlik ortamlarda gerçekleştirildiğine inandığı işlev kazanımı deneylerine işaret etti.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA DEHŞETE KAPILDIM"

Huff, "EcoHealth Alliance ve yabancı laboratuvarlar, uygun biyogüvenliği ve risk yönetimini sağlamak için yeterli kontrol önlemlerine sahip değildi ve sonuçta Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvar sızıntısına neden oldu" dedi.





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