"PANDEMİNİN SORUMLUSU ABD"

İşlev kazanımı (GOF) çalışmasının SARS-CoV-2'yi yarattığına inanılıyor. Huff bunun agresif ve bulaşıcı hastalığı yaratmada anahtar olduğunu vurguluyor. Yeni kitabı The Truth About Wuhan'da (Wuhan Hakkındaki Gerçek) bomba etkisi yaratan iddialarda bulunan Huff, salgının ABD hükümetinin Çin'deki koronavirüslerin tehlikeli genetik mühendisliğini finanse etmesinin bir sonucu olduğunu iddia ediyor. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a konuşan Huff, "Tehlikeli biyoteknolojinin Çin'e transferinden ABD hükümeti sorumlu" dedi. Huff, ABD'nin finanse ettiği Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde laboratuvar sızıntısına yol açan, Çin'in yeterince güvenlik önlemi alınmamış ve rahat biyogüvenlik ortamlarda gerçekleştirildiğine inandığı işlev kazanımı deneylerine işaret etti.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA DEHŞETE KAPILDIM"

Huff, "EcoHealth Alliance ve yabancı laboratuvarlar, uygun biyogüvenliği ve risk yönetimini sağlamak için yeterli kontrol önlemlerine sahip değildi ve sonuçta Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvar sızıntısına neden oldu" dedi.