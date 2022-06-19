Tayland’da korkutan gelişme! İlk defa görüldü: Kediden insana geçen Covid-19 vakası🐈

HEKİM SADECE MASKE TAKMIŞTI

Veteriner hekimin, kediye uyguladığı tedavi sırasında yalnızca maske taktığı ve herhangi bir yüz koruyucu siperlik takmadığı belirtilirken, araştırmaya konu olan kedinin bölgeye 200 kilometre mesafede yaşayan ve o dönem başkent Bangkok hastanelerinde yatak kapasitesi olmadığı için Songkla şehrine nakil edilen ailesi ile birlikte geldiği bildirildi.