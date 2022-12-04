Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir! Sürücüleri üzecek haberi OPEC duyurdu! Dünya genelinde yeni kriz yolda
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını duyurdu. Novak konuya ilişkin "Bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız." ifadesini kullandı. Diğer yandan OPEC+ grubu tarafından yapılan açıklamada üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararının sürdürüleceği açıklandı. İşte detaylar...
RUSYA'DAN NET MESAJ
Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, "Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi, yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız." ifadesini kullandı.
UYGULAMA KURALLARA AYKIRI
Tavan fiyat uygulamasının, piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, "Rus hükümeti, bu kararın piyasaya aykırı, verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok defa vurgulamıştır." dedi.
YATIRIMLAR AZALABİLİR
Novak, tavan fiyat uygulamasıyla ilgili araçların kullanılmasını yasaklamaya hazırlandıklarına işaret ederek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Tavan fiyat uygulamasının istikrarsızlığa, enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.
OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararının önemine işaret edilerek "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.
Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.
OPEC+, 4 HAZİRAN 2023'TE TOPLANACAK
Açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.
OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
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