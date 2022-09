Dünyanın süper gücü bölünüyor mu? İngilizlerin iddiası şaşkına çevirdi! Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sağlık sistemin sömürü mantığında işletilmesi ve ırkçı saldırılar

THE ECONOMİST KAPAĞINA TAŞIDI

İşte ABD'nin içinde bulunduğu bu durumu, her kapağı tartışma ve analizlere konu olan The Economist de ele aldı.

İngiliz dergisi, ABD'de iki eyalette, Kaliforniya ve Teksas'ta kabul edilen iki yasaya dikkat çekti. Dergi, eyalet meclislerinden geçen bu yasaların, federal hükümete rağmen uygulamaya konduğunu ve bu durumun, ülkede mevcut gerilimi daha da artıracağını yazdı.