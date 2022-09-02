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Dünyanın süper gücü bölünüyor mu? İngilizlerin iddiası şaşkına çevirdi! Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sağlık sistemin sömürü mantığında işletilmesi ve ırkçı saldırılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Dünyanın süper gücü bölünüyor mu? İngilizlerin iddiası şaşkına çevirdi! Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sağlık sistemin sömürü mantığında işletilmesi ve ırkçı saldırılar

Dünyanın en büyük gücü olduğu algısını yaratan ABD, bölünmenin eşiğine geldi. Dikkat çeken bu iddiayı İngiliz The Economist gözler önüne serdi. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, eyaletler arasındaki kanun değişkenliği, sağlık sisteminin modern sömürü mantığında işletilmesi ve ırkçı saldırıları "rüya ülkenin" bilinen en acımasız yönleri. The Economist dergisi, son sayısında yayınladığı kapak ile ABD'nin olası bir bölünmenin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı.

Şimdiye kadar dünya gündemine dair yayınladıkları birçok kapak ile tartışma yaratan The Economist, bir süredir düşük de olsa polemik konusu olan "Amerika Birleşik Devletleri dağılacak" teorisini kapağına taşıdı.

Ülkede varoluşundan beri süren ırkçılık, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve eyaletler arasındaki kanuni uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, ABD'nin dağılacağı söylemlerini artırdı.

ABD'NİN BÖLÜNME KORKUSU
Özellikle Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yönettiği dönemde ülkedeki toplumsal çatlaklar giderek daha da derinleşti, Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından yaşanan Kongre binası baskını, ABD'de yeni bir iç savaş korkusunu zirveye taşıdı.

Biden yönetimindeki ABD, her ne kadar bu bağlamda, eyaletlerin birlikteliği anlamında sağlam bir çizgide görünüyor olsa da durum göründüğü gibi değil.

THE ECONOMİST KAPAĞINA TAŞIDI
İşte ABD'nin içinde bulunduğu bu durumu, her kapağı tartışma ve analizlere konu olan The Economist de ele aldı.

İngiliz dergisi, ABD'de iki eyalette, Kaliforniya ve Teksas'ta kabul edilen iki yasaya dikkat çekti. Dergi, eyalet meclislerinden geçen bu yasaların, federal hükümete rağmen uygulamaya konduğunu ve bu durumun, ülkede mevcut gerilimi daha da artıracağını yazdı.

AMERİKA BÖLÜNMÜŞ DEVLETLERİ
Derginin kapağında "Amerika Bölünmüş Devletleri" manşeti, altındaki resimde de üzerindeki sütun ikiye ayrılmış ve bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli yer aldı.

Yazıdan bir kesit şöyle:

"25 Ağustos'ta Kaliforniya'da, otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak bir hareket olan, benzinle çalışan otomobillerin satışı 2035'ten itibaren yasaklandı.

Aynı gün Teksas'ta da tecavüz veya ensest istisnası olmaksızın, gebe kaldığı andan itibaren kadınların kürtaj hakkı yasaklandı. Kürtaj yaptıranlar 99 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu iki olay ilgisiz görünebilir, ancak bunlar önemli bir eğilimin belirtileridir. Washington, büyük ölçüde tıkanmış olabilir, ancak eyaletler öfkeli bir tepkiyle hızla politikalar yapıyorlar.

Teoride, bu kötü bir şey değil. Amerika'nın hangi politikaların işe yarayıp hangilerinin çalışmadığını test etmek için "50 laboratuvarı" var. İnsanlar yaşamayı seçebilir ve şirketler, pandemi sırasında birçok kişinin yaptığı gibi, tercihlerinin yerel kurallara yansıtıldığı ve genellikle daha az kısıtlamaya sahip eyaletlere taşındığı yerlerde faaliyet göstermeyi seçebilir.

Her devlet, vergilerin ağırlığı ile kamu hizmetlerinin cömertliği arasında kendi dengesini kurabilir Herhangi bir devlet, daha iyi okullara veya iş düzenlemelerine sahip komşularından öğrenerek ulaşabilir.

Ancak bu iki olay, aynı zamanda ABD'nin, Birleşik Devletler'in bölünmeye ne kadar yakın olduğunun da bir göstergesi..."

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