Dünyanın süper gücü bölünüyor mu? İngilizlerin iddiası şaşkına çevirdi! Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sağlık sistemin sömürü mantığında işletilmesi ve ırkçı saldırılar

AMERİKA BÖLÜNMÜŞ DEVLETLERİ

Derginin kapağında "Amerika Bölünmüş Devletleri" manşeti, altındaki resimde de üzerindeki sütun ikiye ayrılmış ve bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli yer aldı.

Yazıdan bir kesit şöyle:

"25 Ağustos'ta Kaliforniya'da, otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak bir hareket olan, benzinle çalışan otomobillerin satışı 2035'ten itibaren yasaklandı.

Aynı gün Teksas'ta da tecavüz veya ensest istisnası olmaksızın, gebe kaldığı andan itibaren kadınların kürtaj hakkı yasaklandı. Kürtaj yaptıranlar 99 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu iki olay ilgisiz görünebilir, ancak bunlar önemli bir eğilimin belirtileridir. Washington, büyük ölçüde tıkanmış olabilir, ancak eyaletler öfkeli bir tepkiyle hızla politikalar yapıyorlar.

Teoride, bu kötü bir şey değil. Amerika'nın hangi politikaların işe yarayıp hangilerinin çalışmadığını test etmek için "50 laboratuvarı" var. İnsanlar yaşamayı seçebilir ve şirketler, pandemi sırasında birçok kişinin yaptığı gibi, tercihlerinin yerel kurallara yansıtıldığı ve genellikle daha az kısıtlamaya sahip eyaletlere taşındığı yerlerde faaliyet göstermeyi seçebilir.

Her devlet, vergilerin ağırlığı ile kamu hizmetlerinin cömertliği arasında kendi dengesini kurabilir Herhangi bir devlet, daha iyi okullara veya iş düzenlemelerine sahip komşularından öğrenerek ulaşabilir.

Ancak bu iki olay, aynı zamanda ABD'nin, Birleşik Devletler'in bölünmeye ne kadar yakın olduğunun da bir göstergesi..."