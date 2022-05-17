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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

NATO’ya üye olmak isteyen İsveç’ten yeni bir açıklama geldi. Başbakan Magdalena Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

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