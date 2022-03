Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak! Halkımıza geri dönün diyebileceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy konuşmasında şunları söyledi; Ukrayna'nın özgür halkı bugün milli savaşımızın 10. günü. 7/24 vatanımızı savunuyoruz. Ve her gün sonsuz gibi görünüyor, her gece sonsuz gibi görünüyor. Bugün cumartesi ama bizim için bu çok bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynıdır. Bütün bugünler bizim için eşittir. Çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatanımız hafta sonu bilmiyor. İzin bilmiyor, takvime çok bakmıyoruz. Sadece zafere doğru ilerliyoruz.