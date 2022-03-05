Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak! Halkımıza geri dönün diyebileceğiz

ZELENSKİY'DEN 'ÜLKEDEN AYRILDI' İDDİALARINA YANIT

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki göstermişti. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? 9 gündür şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO'nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev'i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev'deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" demişti.