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ABD ile Rusya doğrudan savaşa girebilir! Zelenskiy'nin talebine ABD'den jet yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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ABD ile Rusya doğrudan savaşa girebilir! Zelenskiy’nin talebine ABD’den jet yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısına ABD'den yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin talebinin Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu yapmayı planlamadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısına karşılık olarak, böyle bir bölge kurulmasının Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söyledi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANLAMIYORUZ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısının anımsatılması üzerine Psaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını kaydetti.

RUSYA İLE SAVAŞA YOL AÇABİLİR

Psaki, "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir. Temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da ABD ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." dedi.

BEYAZ SARAY RUSYA'NIN BMGK'DEN ÇIKARILMASINI OLASI GÖRMÜYOR

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması çağrılarına ilişkin Psaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, Rusya'nın BMGK'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek "Rusya, BM Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi.

BEYAZ SARAY RUS PETROLÜNE İTHALAT YASAĞINA YANAŞMIYOR

ABD'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesi çağrılarına da yanıt veren Psaki, bunun ABD'deki gaz fiyatlarını artıracağını belirtti.

Psaki, "Biz Rusya'ya ekonomik baskı uygularken akaryakıt fiyatlarının da artmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD RUS OLİGARKLARA YAPTIRIM GETİRECEK

ABD'nin Kremlin'e yakın Rus oligarklara yaptırım getirmeye hazırlandığı iddialarını da teyit eden Psaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti.

Psaki, ABD'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi.

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