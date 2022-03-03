ABD ile Rusya doğrudan savaşa girebilir! Zelenskiy’nin talebine ABD’den jet yanıt

BEYAZ SARAY RUSYA'NIN BMGK'DEN ÇIKARILMASINI OLASI GÖRMÜYOR

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması çağrılarına ilişkin Psaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, Rusya'nın BMGK'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek "Rusya, BM Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi.