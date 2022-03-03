Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den önemli açıklamalar! Rusya Berlin Duvarı’na kadar gidecek! Sıradaki ülke ise...

BU TÜR İNSANLAR İÇİN KIYAMET GELMİŞTİR

Buradaki hakikat bu. Kremasyon odası getirmişler buraya. Bu insanlar bu kremasyon odalarını kendileri için taşıyorlar. Nasıl olur da bir insan böyle eylemleri düzenleyebilir? Bu bir soykırımdır. 21. yüzyıldayız, utanç duyuyorum. 2022 yılındayız ve bu tür eylemlere tanıklık ediyoruz. Kıyamet, dünyanın sonu gibi ifadeler kullanılır. Bu tür insanlar için zaten kıyamet gelmiştir.

Biz onlar ve medeniyet arasındaki sınır savunmasını oluşturuyoruz. Ben burada Rus halkından bahsetmiyorum. Onlar da bizim gibi insanlar. Ancak onlar sokağa çıkmaktan korkuyorlar, başkanlarına ses çıkarmaya yanaşmıyorlar. Burada benden memnun olmayan insanlar sokağa çıkarlar, yanımıza gelirler, 'Vergilerimize değişiklik yaptınız biz bundan hoşlanmıyoruz' derler. Çar değilsiniz. Burası demokrasidir. Siz ülkenizin başkanısınız, zorba değilsiniz. Siz ülkenizin başkanısınız ve bu rolle elinizden geleni yapmanızı lazım. Bir şirket gibi düşünün. Böyle olduğu vakit insanlar da ülkenizle gurur duyarlar.

Biz halkımızı ve ülkemizi savunuyoruz. Ben başkan olmasaydım şu anda sahada savunuyordum ülkemi. Belki vurulurdum. Ben barışçıl bir insanım; ancak şu anda hem anayasanın hem de halkımın muhafızı noktasıydım. Cumhurbaşkanı olmasaydım şu anda sivil savunmada olacaktım, gıda yardımında bulunuyor olacaktım. Silah alacaktım elime. Bana ne söylenirse onu yapacaktım. Ama ültimatom verilirse 'Silahınızı bırakın öte tarafa geçin' derlerse bunu yapmam.