Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den önemli açıklamalar! Rusya Berlin Duvarı’na kadar gidecek! Sıradaki ülke ise...

"İSRAİL DEVLET BAŞKANI BİZİM BAYRAĞIMIZI KUŞANMIYOR"

Dünyanın bize olan takdiri kesinlikle yardımcı oluyor, destek oluyor bana. Biz memleketini seven insanlarız. Ülkenize ve halkınıza yardım etmek istersiniz. Ben de bu noktadayım. Meydanlara çıkan insanları düşünüyorum. Yakın dost olduğumuz lider var. Birbirimizi günde birkaç kez arıyoruz. Cep telefonundan konuşuyoruz. Dünya liderleri ile şu anda whatsapptan yazışabiliyorum. Bu destek benim için önemli. Dünyaya da ifade etmek istiyorum; muhteşem halklara ifade etmek istiyorum, bu desteğinizi devam ettirin, zayıflamayın. Çünkü bu bizim özverimizi artırıyor. Biz barışçıl insanlarız. Teslim olmayacağız. Bu destek bizim doğru yolda olduğumuzu tasdikliyor.

İlginç bir fotoğraf gördüm. Ağlama duvarının yanında Yahudiler vardı. Sarılı, mavili bayraklar vardı ellerinde. Hakikaten çok etkilendim. Bunu yapan insanlara son derece hürmet duyuyorum. Dua ediyorlardı. Nasıl dua ettiklerini bilmiyorum. Şu anda burası benim memleketim. Her dine karşı son derece özgürlükçü yaklaşımım var. Dua ettikleri için müteşekkerim. İsrail yönetimiyle de görüştüm. Dürüstçe ifade edeyim, iyi bir ilişkimiz var. Ancak her şey sınava tabi tutuluyor her şey. Gergin zamanlardan geçiyoruz. Çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Devlet başkanıyla görüştüm. Diplomatik ilişkilerimiz var. Ancak devlet başkanının bizim bayrağımızı kuşandığını hissetmiyorum, böyle bir düşüncem yok.

Gayri resmi ilişkilerimiz olan liderlerden bir tanesi 'Size ne kadar yardımcı olabiliriz, hatta kalın, kan vermek istiyorum' diyor. Polonya Devlet Başkanı aradığı zaman 'Bir saniye bekle' diyorum. Orduyu arıyorum, 'Polonya kan gönderecek alalım mı' diyorum. Ordu da 'alalım' diyor. Dünya nasıl değişti hayal edin. Polonya böyle. Biz dostuz, abartmıyorum. Dostane, bürokratik olmayan ilişkimiz var. Desteğe dayalı ilişkimiz var. Ancak uçaklara da ihtiyacımız var. Bugün Polonya ve ABD arasındaki mesele bu. Herhangi ithamda bulunmayacağım, çünkü çok çaba sarfediyorlar zaten. Bu noktada müteşekkir olduğumu ifade etmem lazım. Şu anda uçaklara ihtiyacımız var, çok fazla insanımızı kaybediyoruz. Bunun çözülmesini arzu ediyoruz.