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Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi

Savaşın çıldırtan yüzü bu kez Ukrayna'da yüzünü gösterdi. En çok merak edilen konulardan birisi ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy nerede? Zelenskiy'nin Kiev'den kaçtığı iddiaları güne damgasını vurdu. Öne sürülen iddialara yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Rusya Federasyonu Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını öne sürmüştü.

(Fotoğrafta sağda: Vyacheslav Volodin)

Volodin, "Zelenski Ukrayna'dan ayrıldı. Verhovna Rada milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Şu anda Polonya'da" dedi.

İDDİA YÖNELİK AÇIKLAMA

Ukrayna Yüksek Şurası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kaçtığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılmadığı ve Kiev'de olduğu belirtildi.

Ukrayna Lideri Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada (4 MART 2022) "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." demişti.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıkmıştı.

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