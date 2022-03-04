Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi

İDDİA YÖNELİK AÇIKLAMA

Ukrayna Yüksek Şurası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kaçtığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılmadığı ve Kiev'de olduğu belirtildi.



