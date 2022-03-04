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Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın saldırılarının sonlandırılması ve ateşkes konusu ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini de yineledi. Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü. Zelenskiy görüşmede "Türkiye'nin desteğine minnettarız" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson'un telefonla görüştüğünü duyurdu. Bu görüşmeden sonra Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINDI

İkili görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değerlendirdi.

"ACİL ATEŞKESE GİDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini vurguladı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SAMİMİ OLUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Zelenskiy "Türkiye'nin tutarlı desteği için minnettarız " ifadelerini kullandı.

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