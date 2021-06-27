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Kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu! ABD kararı resmen açıklandı

Koronavirüsle mücadelede dünya genelinde aşılama işlemi hızla devam ederken ABD'nin San Francisco kenti için flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamada tüm kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı mecburiyeti getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2021
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Kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu! ABD kararı resmen açıklandı

En çok koronavirüs aşısının yapıldığı ABD'de kamu çalışanları için yeni bir adım atıldı. San Francisco kenti çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Kent nüfusunun yüzde 70'ininin iki doz aşı olduğu San Francisco'da kamu personelini yakından ilgilendiren bir adım atıldı.

San Francisco, tüm çalışanlarına Covid aşısı yaptırmasını talep eden en büyük ABD şehri oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kent yönetimi 35 bin kamu görevlisi için aşı zorunluluğu kararı aldı.

Aynı habere göre, Kovid-19 aşısı olmayan kamu personelinin işlerini kaybedeceği uyarısında bulunulduğu bilgisi de yer aldı.

Söz konusu karar halkla temas halinde olan polis memurları, itfaiyeciler, inşaat müfettişleri ve diğer şehir çalışanlarını kapsıyor. Ancak bu karar öğretmenleri kapsamıyor.

Bu çalışanların ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi tarafından acil yetkilendirme verilen üç koronavirüs aşısından birini olmaları gerekiyor.

San Francisco İnsan Kaynakları Direktörü Carol Isen, San Francisco Chronicle'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Bu hizmet ettiğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı ve güvenliği için almamız gereken bir karardı.'

Çalışanların önümüzdeki aylarda tam onay almaları beklenen bu aşıları yaptırmaları için tanınan süre de belli oldu.

Isen, Pazartesi gününden itibaren, çalışanların aşı kartlarının bir fotoğrafını veya eyaletin dijital doğrulama sistemi tarafından oluşturulan QR kodunu yükleyerek aşı kanıtı göstermek de dahil olmak üzere mevcut aşı durumlarını şehre bildirmek için 30 günleri olacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı kent en sert pandemi kurallarını uygulayan yerlerden birisiydi.

Şehir, geçen yıl ülkede sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk bölgelerden birisi olmuştu.

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