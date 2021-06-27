Kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu! ABD kararı resmen açıklandı

Isen, Pazartesi gününden itibaren, çalışanların aşı kartlarının bir fotoğrafını veya eyaletin dijital doğrulama sistemi tarafından oluşturulan QR kodunu yükleyerek aşı kanıtı göstermek de dahil olmak üzere mevcut aşı durumlarını şehre bildirmek için 30 günleri olacağını söyledi.