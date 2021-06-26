BioNTech'ten milyonları ilgilendiren aşı açıklaması! Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti
Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin bu kez de kanser ilacı müjdesi verdiler. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin bulduğu kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladı. Deneysel kanser aşısı da Covid-19 aşısı gibi hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağı öğretmek için mRNA teknolojisine dayanacak. İşte detaylar...
Dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten ve koronavirüs salgınından önce kanser tedavisi üzerine çalışan BioNTech, deneysel kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladı.
2023'E KADAR GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ
Aşının ağır cilt kanseri vakaları için bir tedavi olarak ne kadar iyi çalıştığı ölçülecek. Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin, koronavirüs salgınından önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyorlardı. Covid-19 aşısından sonra hedefleri 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek oldu. Veriler kanser aşısının klinik araştırmada ilerlemek için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.
Deneysel kanser aşısı da Covid-19 aşısı gibi hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağını öğretmek için mRNA teknolojisine dayanıyor. Ancak kanser için bir aşıyı test etmekle bulaşıcı bir virüs arasında önemli farklar olduğu belirtiliyor.
KANSER KORONADAN DAHA TEHLİKELİ
Kanserin Covid-19'dan farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türeci, kanserin mevcut salgından daha kötü bir küresel sağlık tehdidi olduğuna dikkat çekti.
Kanser aşısı sağlıklı kişilerde test edilmeyecek, onun yerine 3. ve 4. evredeki hastalar aşılanacak ve ilerlemeleri takip edilecek. Covid-19 aşısında olduğu gibi mRNA bazlı kanser aşısı sağlıklı kişilerde tespit edilmeyecek.
KORONA AŞISINDA KALP İLTİHABI RİSKİ
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı.
30 YAŞ VE ALTINDA GÖRÜLÜYOR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.
1200'DEN FAZLA KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.
SIKLIKLA İKİNCİ DOZDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR
Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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