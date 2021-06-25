25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu özür dileyecek mi? Aşı yaşı 18'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu özür dileyecek mi? Aşı yaşı 18'e indi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mayıs ayında yaptığı bir paylaşım sonrasında iğrenç iftiralarda bulunmuştu. Kaftancıoğlu, yaz döneminde aşı yaşının 18'e düşeceğini belirten Bakan Koca'yı yalancılıkla suçlamıştı. Bugün itibarıyla aşının 18 yaşa inmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu özür dileyecek mi? Aşı yaşı 18'e indi

Türkiye'de yapılan her projeye karşı çıkan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlamıştı. Bugün gelinen noktada Bakan Koca'nın haklı olduğu ortaya çıktı.

YALANCILIKLA SUÇLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs'ta "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarına karşılık olarak bir tweet atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadeleriyle iftiralarda bulundu.

BAKAN KOCA HAKLI ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada artık aşı yaşının 18'e indiğini duyurdu. Mayıs ayında yaz dönemini işaret eden Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gençler aşılanıp hayata karışalım. Radevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın." ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Bakan Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması hakkında saldırgan bir tutum sergileyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

18 yaş üstüne aşılama başladı 18 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BAŞLADI

Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlü cinsel taciz tutumu KAFTANCIOĞLU'NDAN İKİ YÜZLÜ CİNSEL TACİZ TUTUMU
Kaftancıoğlu da Biden gibi oyuna alet oldu KAFTANCIOĞLU DA BİDEN GİBİ OYUNA ALET OLDU
CHP'li Kaftancıoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU'NUN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
CHP tacizcileri korumaya devam ediyor CHP TACİZCİLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA