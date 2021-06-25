Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu özür dileyecek mi? Aşı yaşı 18'e indi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mayıs ayında yaptığı bir paylaşım sonrasında iğrenç iftiralarda bulunmuştu. Kaftancıoğlu, yaz döneminde aşı yaşının 18'e düşeceğini belirten Bakan Koca'yı yalancılıkla suçlamıştı. Bugün itibarıyla aşının 18 yaşa inmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.
Türkiye'de yapılan her projeye karşı çıkan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlamıştı. Bugün gelinen noktada Bakan Koca'nın haklı olduğu ortaya çıktı.
YALANCILIKLA SUÇLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs'ta "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklamasında bulunmuştu.
Bakan Koca'nın açıklamalarına karşılık olarak bir tweet atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadeleriyle iftiralarda bulundu.
BAKAN KOCA HAKLI ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada artık aşı yaşının 18'e indiğini duyurdu. Mayıs ayında yaz dönemini işaret eden Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gençler aşılanıp hayata karışalım. Radevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın." ifadelerine yer verdi.
ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?
Bakan Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması hakkında saldırgan bir tutum sergileyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...
- EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
- Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?