Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu özür dileyecek mi? Aşı yaşı 18'e indi

Bakan Koca'nın açıklamalarına karşılık olarak bir tweet atan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadeleriyle iftiralarda bulundu.