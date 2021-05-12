Seri katilin son cinayeti! 53 yıl sonra belgesel ekibi buldu





POLİS RESTORANIN ZEMİNİNDE KAZI BAŞLATTI



İngiliz basını, ünlü haber spikeri ve gazeteci Sir Trevor McDonald ile ekibi tarafından 2019'daki haber belgeseli 'Fred & Rose West: Gerçek Hikaye' adlı programın devamının çekildiğini ve West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan yeni bir belgesel çekimleri sırasında kanıtların bulduğunu yazdı. Polisin, restoranın zemininde başlattığı kazıya devam ettiği ve zeminde yeni teknolojiyle daha fazla insan kalıntıları aradığı belirtildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz" dedi.