Seri katilin son cinayeti! 53 yıl sonra belgesel ekibi buldu
İngiltere’de 1968 yılında seri katil Fred West tarafından öldürüldüğüne inanılan Mary Bastholm adlı genç kızın cesedine ait kanıtlar, West hakkında bir belgesel hazırlayan haber ekibi tarafından 53 yıl sonra genç kızın çalıştığı restoranın bodrum katında bulundu. Polis, hafta başında restoranın zemininde adli tıp ekibiyle birlikte kazı çalışması başlattı.
Gazeteci ve spiker Sir Trevor McDonald ve ekibi, 1960'lı yıllarda 12 kişiyi öldürdüğü kanıtlanan seri katil Fred West ve eşi Rose hakkında belgesel çekimi yaptıkları mekanda, katilin kurbanı olduğuna inanılan ama cesedi bulunamayan genç kıza ait kanıt buldu. Olay yerine çağrılan polis, 53 yıl sonra Mary Bastholm'un (15) cesedini bulmak için mekanda kazı başlattı.
POLİS RESTORANIN ZEMİNİNDE KAZI BAŞLATTI
İngiliz basını, ünlü haber spikeri ve gazeteci Sir Trevor McDonald ile ekibi tarafından 2019'daki haber belgeseli 'Fred & Rose West: Gerçek Hikaye' adlı programın devamının çekildiğini ve West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan yeni bir belgesel çekimleri sırasında kanıtların bulduğunu yazdı. Polisin, restoranın zemininde başlattığı kazıya devam ettiği ve zeminde yeni teknolojiyle daha fazla insan kalıntıları aradığı belirtildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Gloucester'daki restoranda garson olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan Mary Bastholm, 6 Ocak 1968'te otobüs beklerken kaybolmuş ve bugüne kadar genç kıza dair herhangi bir iz bulunanamıştı. Polis, genç kızın, seri katil Fred ile eşi Rose West'in kurbanı olduğunu düşünmüş fakat kızın cesedi bulunamamıştı. Daha sonra West'in evinde Bastholm'a ait gümüş bir madalyon bulunmuştu. West, Bastholm'un çalıştığı restoranın düzenli müşterisiydi ve hatta tanıkların ifadesine göre restoranın zeminine tadilat amaçlı dökülen betona yardım etmişti.
WEST ÇİFTİNİN KURBANLARI ARASINDA BÜYÜK KIZLARI DA BULUNUYORDU
Polis, 1994 yılında Fred ve eşi Rose West'in 12 kişiyi öldürdüklerini kanıtlamış ve çifti, toplamda 20'ye yakın kadının ölümünden sorumlu tutmuştu. Fred West, 1995 yılında 12 cinayeti itiraf ettikten sonra hücresinde intihar etmiş ancak eşi Rose masum olduğunu savunmuştu. West çiftinin kurbanları arasında büyük kızları Heather, Fred West'in eski eşi ve 8 yaşındaki kızı da bulunuyordu. Rose West, hali hazırda hapishanede 'ömür boyu' hapis cezasını çekiyor.
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