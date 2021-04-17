Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin WhatsApp yazışmaları ifşa oldu

İfadeye çağrılanlar arasında yer almayan bir emekli amiral: "Elbette üzülmemek, sindirmek mümkün değil ama yine de sağduyulu davranmak uygun olur düşüncesindeyim, bildiri yayınlamak ciddi iştir.

Ergun Mengi: Sayın komutanlarım, Işık Biren komutanım ilk gün teklif etmiş. Bugün de Nurhan ve Atilla amirallerim hatırlattı. E.Alb Z.T'nın bu yazısı çok güzel. Bildiri gibi değil. Bir bildiri hazırlamayıp bu yazı kuvvet ve donanma komutanına gönderilir. Ekine ayrıca takunya amirallin resimleri konur. E- postanın kapak kağıdı kısmına da üzüldüğümüz belirten bir giriş yazabiliriz.