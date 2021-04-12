Son dakika: Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme! 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'ne gitti

Emekli amirallerin darbe imalı bildiri soruşturmasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Darbe imalı bildiriye imza atan 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'ne gitti. Emekli amirallerin ifade işlemleri sürüyor.

4 EMEKLİ AMİRAL EMNİYETTE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında, 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek diğer amirallerin imzalamasını sağlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlandığı öğrenilen 10 emekli amiralin, bugün akşam saatlerine doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

"10'U GÖZALTINA ALINDI 4'Ü YAŞLARINDAN DOLAYI..."

A Haber muhabiri Murat Sekban, Ankara'daki sıcak gelişmeyi değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Sekban, "İmalarla dolu bildiride imzası olan 104 emekli amirale önceü olan 14 isimden 4'ü ifade vermek için Ankara Emniyeti'ne geldi. 5 Nisan'da hazırlanan darbe imalı bildiri için 10 emekli amiral için gözaltı kararı verilmişti. Yaşları nedeniyle de 4 emekli amiralden sadece ifade verilmesi istenmişti. O emekli amireller Ankara Emniyeti'ne gelerek ifade vermeye başladı." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, AK Parti Hükümeti ve milli iradeyi hedef alan bildiri ile ilgili açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.