Darbe imali bildiriye imza atan 8 emekli amiral Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi çıktı!
104 amiral tarafından yayınlanan ve darbe söylemi bulunan skandal bildiride yer alan tam 8 ismin KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi oldukları ortaya çıktı. Bildiride yer alan Cem Gürdeniz,Kadir Sağdıç,Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal Hakan Ercan, Hakan Eraydın,Bülent Olcay, Mustafa Özbey Koç Üniversitesi'ne bağlı Denizlicilik Formu'nda çeşitli görevlerde bulunuyor. İşte detaylar...
104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildiri yayınlamasına ilişkin tepkiler sürerken bildiriye imza atan isimler hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Darbe imalı bildiriye imza atan 104 amiralin sekizinin KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi oldukları belirlendi.
YÖNETİM KURULUNDA EMEKLİ AMİRALLER
Amiral Cem Gürdeniz'in Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu yönetiminde direktör olarak, Amiral Kadir Sağdıç'ın ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
İŞTE KOÇ ÜNİVERSİTELİ DARBE İMALI BİLDİRİYE İMZA ATAN İSİMLER
İŞTE KOÇ ÜNİVERSİTELİ DARBE İMALI BİLDİRİYE İMZA ATAN İSİMLER
Cuntacı Amiraller Bildirisine imza atan— medya adamı (@medyaadami) April 4, 2021
Amiral Cem Gürdeniz
Amiral Kadir Sağdıç
Amiral Şükrü Bozoğlu
Amiral Engin Baykal
Amiral Hakan Ercan
Amiral Hakan Eraydın
Amiral Bülent Olcay
Amiral Mustafa Özbey
KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu YK Üyeleri#TürkiyeGeçilmez #HodriMeydan pic.twitter.com/la9KWmWF10