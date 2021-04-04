104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildiri yayınlamasına ilişkin tepkiler sürerken bildiriye imza atan isimler hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Darbe imalı bildiriye imza atan 104 amiralin sekizinin KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi oldukları belirlendi.

YÖNETİM KURULUNDA EMEKLİ AMİRALLER

Amiral Cem Gürdeniz'in Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu yönetiminde direktör olarak, Amiral Kadir Sağdıç'ın ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.