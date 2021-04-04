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Darbe imali bildiriye imza atan 8 emekli amiral Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi çıktı!

104 amiral tarafından yayınlanan ve darbe söylemi bulunan skandal bildiride yer alan tam 8 ismin Yönetim Kurulu Üyesi oldukları ortaya çıktı. Bildiride yer alan ,,, , ,, Mustafa Özbey 'ne bağlı Denizlicilik Formu'nda çeşitli görevlerde bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Darbe imali bildiriye imza atan 8 emekli amiral Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi çıktı!

104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal yayınlamasına ilişkin tepkiler sürerken bildiriye imza atan isimler hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Darbe imalı bildiriye imza atan 104 amiralin sekizinin Yönetim Kurulu Üyesi oldukları belirlendi.

YÖNETİM KURULUNDA EMEKLİ AMİRALLER

Amiral 'in Denizcilik Forumu yönetiminde direktör olarak, Amiral 'ın ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

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