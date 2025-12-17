Büyükçekmece’deki adli emanet hırsızları için kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul'da adli emanette bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalan Erdal Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İncelemelerde, Timurtaş'ın yaklaşık 154 milyon TL değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyup, adliye koridorlarında evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı ortaya çıktı.

Erdal Timurtaş (ahaber.com.tr)

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık'ta adliyedeki kasaları soyan firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu. Ailenin yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

MEMUR VE AKRABALAR TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi 7 Aralık'ta gözaltına alındı.



Firari Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.