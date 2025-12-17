Büyükçekmece’deki adli emanet hırsızları için kırmızı bülten çıkarıldı

17 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 12:40 Güncelleme: 17.12.2025 13:10
İstanbul'da adli emanetteki 25 kg altın ve 50 kg gümüşü çalan Erdal Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtı. Soygunda altın ve gümüşler çöp poşetlerine konup, adliye koridorlarında tekerlekli arabayla çıkarıldı.Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanırken Timurtaş çifti için kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul'da adli emanette bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalan Erdal Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İncelemelerde, Timurtaş'ın yaklaşık 154 milyon TL değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyup, adliye koridorlarında evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık'ta adliyedeki kasaları soyan firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu. Ailenin yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

MEMUR VE AKRABALAR TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi 7 Aralık'ta gözaltına alındı.

ADLİ EMANET HIRSIZLARI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI


Firari Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

