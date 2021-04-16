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Son dakika: Amirallere bildiri soruşturması! 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı

Son dakika haberleri... 104 tarafından yayımlanan darbe imalı bildiri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: Amirallere bildiri soruşturması! 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı

Gece yarısı 104 Montrö tartışmalarını bahane göstererek 'darbe' imalı bir bildiri yayımladı. İmzacı amirallerin bağlantılarının araştırılması ve ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.

Amiraller soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadelerini verdi ve ek gözaltı süresinin de tamamlanması ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugün de sıcak bir gelişme yaşandı.

104 emekli amiralin 'darbe' imalı bildirisinde imzası olan 7 emekli amiralin evinde arama başlatıldı. Polis evde detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

6 EMEKLİ AMİRAL İLE 1 EMEKLİ GENERAL İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

14 emekli amiral adliyeye sevk edildi 14 EMEKLİ AMİRAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Skandal bildiride flaş deşifre! SKANDAL BİLDİRİDE FLAŞ DEŞİFRE!

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