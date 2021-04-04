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Haberler Galeri Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gece yarısı 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri tepkileri üzerine topladı. Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı. Gelişmeler için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 17:18
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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 104 amiralin imzaladığı ve gece yarısı yayımlanan bildiri sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Hükümeti'nde açıklamalar ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ''Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir "bildiri" yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı, haddinizi bilin, siz kimsiniz!'' ifadelerini kullandı. Gündemin ilk sırasında yer alan konu hakkında isimler araştırılmaya başlandı. İşte, Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

EMEKLİ AMİRALLERİN SKANDAL BİLDİRİSİNE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saatlerinde yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

104 AMİRAL KİM?

1. E. Amiral Ergun MENGİ

2. E. Amiral Alaettin SEVİM

3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. E. Amiral Işık BİREN

5. E. Amiral Ahmet ŞENOL

6. E. Amiral Hasan HOŞGİT

7. E. Amiral Vedat ERSİN

8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

9. E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

16.E.Amiral Atilla KIYAT

17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20.E.Amiral Serdar DÜLGER

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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...

21.E.Amiral Abdullah METE
22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
24.E.Amiral Ersin GÜLER
25.E.Amiral Nadir KINAY
26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
27.E Amiral İlker GÜVEN
28.E.Amiral Baha EREN
29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
31.E.Amiral Hakan ERCAN
32.E.Amiral Mesut ÖZEL
33.E.Amiral Taner EZGÜ
34.E.Amiral İbrahim AKIN
35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37.E.Amiral Taner BALKIŞ
38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR