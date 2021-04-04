Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 104 amiralin imzaladığı ve gece yarısı yayımlanan bildiri sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Hükümeti'nde açıklamalar ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ''Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir "bildiri" yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı, haddinizi bilin, siz kimsiniz!'' ifadelerini kullandı. Gündemin ilk sırasında yer alan konu hakkında isimler araştırılmaya başlandı. İşte, Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...