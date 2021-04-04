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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri...
Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gece yarısı 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri tepkileri üzerine topladı. Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı. Gelişmeler için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 17:18
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