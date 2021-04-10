ANALİZ - 15 Temmuz'dan emekli amiral darbe bildirisine!

104 emekli amiralin 'darbe imalı bildirisi'ne yönelik soruşturma devam ediyor... 15 Temmuz hain darbe girişiminden 5 yıl sonra yayınlanan bu skandal bildirinin uluslararası bağlantıları da araştırılıyor... Bildiri akıllara ister istemez, istihbarat servisleri ve FETÖ bağlantısı var mı? sorusunu da getiriyor... Zira 1961 yılında İzmir kestane pazarında masum bir cemaat gibi kurulan FETÖ, adım adım uluslararası bir terör örgütüne dönüştürülmüş, 15 Temmuz'da da milletin başına bomba yağdırmıştı...

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