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Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar’da dikkat çeken hareketlilik

'taki merkezi yönetimin, terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği kentine bağlı ilçesine üst düzey bir güvenlik heyeti gönderdi. Irak ordusunun bölgedeki keşif incelemeleri böyle görüntülendi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar’da dikkat çeken hareketlilik

'taki merkezi yönetim 'a bağlı ilçesine askeri heyet gönderdi.

Terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, Müsteşarı , Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı ve Komutanı 'den oluşan bir heyet gitti. Irak ordusuna bağlı üst düzey askeri yetkililer Sincar'daki güvenlik durumuna ilişkin incelemeler görüntülendi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM
Başkanı Abdulemir Yarullah ve beraberindeki heyet TSİ ile 12.30'da 'ne ait eğitim uçağıyla kentinin güvenlik durumuna yönelik havadan incelemelerde bulundu.

Irak ordusuna bağlı üst düzey askerler dün gece askeri konvoy halinde Sincan kentinde bulunan kontrol noktasından terör örgütü PKK kamplarını gözetledi.

Sincar'daki örgüte ait eğitim kampları, sözde kontrol noktalarını görüntülendi. Görüntülerde terör örgütüne tünel ağlarının mavi brandalarla örtüldüğü görüldü.

SİNCAR ANLAŞMASI
Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de imzalanmıştı. yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

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