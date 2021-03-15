Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar’da dikkat çeken hareketlilik

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah ve beraberindeki heyet TSİ ile 12.30'da Irak Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağıyla Sincan kentinin güvenlik durumuna yönelik havadan incelemelerde bulundu.