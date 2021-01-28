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Son dakika: Gözler yeni yılın ilk MGK'sında! Sincar Harekatı masada

Son dakika haberine göre; 2021 yılının ilk , liderliğinde toplanacak. MGK'nın bir numaralı gündemi, 'daki PKK varlığı ve olası operasyon olacak. Milli Savunma Bakanı  ve  temaslarına ilişkin bilgileri aktaracak. Başkan Erdoğan, basın mensuplarının "Sancar'a ortak operasyon düzenlenecek mi?" sorusuna cevaben "'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." diyerek yanıt vermişti. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, kritik toplantının detaylarını canlı yayında anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: Gözler yeni yılın ilk MGK'sında! Sincar Harekatı masada

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Gözlerin çevrildiği toplantı saat 15.30'da başlayacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

MASADA SİNCAR HAREKATI VAR
Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem yoğun olacak. İlk MGK'nın en önemli konusu Sincar'daki PKK varlığı ve olası harekat olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride bıraktığımız hafta Irak'ta gerçekleştirdiği Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgileri sunacak. Akar, öngörülerini de aktaracak.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının "Sincar'a ortak operasyon düzenlenecek mi?" sorusuna cevaben "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DE GÜNDEMDE
Bir diğer sıcak gündem maddesi Yunanistan ile uzun bir aradan sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Askeri temaslarda ele alınanlar değerlendirilecek. Diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamleleri ve açıklamalarına karşı takınılacak tavır belirlenecek.

AB İLİŞKİLERİNDE SON DURUM ELE ALINACAK
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeniden olumlu bir zeminde başlayan görüşmeler de MGK'nın sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İki taraftan da sürece ilişkin art arda pozitif mesajlar verilirken, AB ile izlenecek yol haritası MGK üyelerince değerlendirilecek.

Yine Karabağ'daki ateşkesin korunması Libya ve Suriye'de atılacak adımlar da konuşulacak.

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