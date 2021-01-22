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Son dakika: Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , geçtiğimiz gün 'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. 'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan 'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? muhabiri 'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay , konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sincar'da varlığını sürdüren PKK'lı teröristlerle ilgili ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Sincar neden kritik bölge? Sincar'daki son durum ne? Sincar'a operasyon olacak mı? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

STRATEJİK ÖNEMİ NE?

A Haber muhabiri Özkan Özcan: Sincar Terör örgütü PKK'nın Kandil'den sonraki en önemli merkezlerinden birisi. Musul'a 120 km uzaklıkta ve Suriye sınırına çok yakın bir bölgede.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Sarı bölgede Suriye'de bulunan terör örgütü PYD/YPG var.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Bu noktadan itibaren teröristlerin ve mühimmatların geçiş güzergahı olduğu için de bu bölge 2014'ten bu yana DEAŞ terör örgütünün Musul'dan temizlenmesinin ardından ABD tarafından terör örgütü PKK konuşlandırılmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu: Esasen ABD'nin burada genel bölgesel bir planı var. Hem Irak'taki PKK unsurları hem de onun uzantısı Suriye'deki Deyrizor vilayeti içerisinde bulunan alan içerisinde PKK/YPG bunların isimlerini daha yumuşak hale getirmek için başka şeyler de söylüyorlar.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

BÜTÇESİ ONAYLANDI

ABD'nin buradaki faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya konmuş olan 2021 bütçesi de onaylanmış durumda. Yani ABD'nin bu bölge için ne düşünüyorsa ne planı varsa bununla ilgili olan huşular halen kesintiye uğramadan devam edince Irak merkezi yönetimi veya Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim bunların burada etkin olmalarıyla ilgili tahditler var.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

ABD PKK'YI KORUYOR

Yani yaşanan işin önünde güç mukayesesi ABD PKK terör örgütünü koruyor. Esas kilit nokta bu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge?

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