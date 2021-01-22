BÜTÇESİ ONAYLANDI

ABD'nin buradaki faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya konmuş olan 2021 bütçesi de onaylanmış durumda. Yani ABD'nin bu bölge için ne düşünüyorsa ne planı varsa bununla ilgili olan huşular halen kesintiye uğramadan devam edince Irak merkezi yönetimi veya Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim bunların burada etkin olmalarıyla ilgili tahditler var.