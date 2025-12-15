7 can gitti ihmaller zinciri iddianameye girdi! Dilovası fabrika soruşturmasında rüşvet iddiası

FOTOĞRAF: DHA

MAL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

91 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Güven Demirbaş, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın ise 'Suçluyu kayırma' yönünden dava açılması istenildi.