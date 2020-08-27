ABD'de ilk kez işsizlik başvurusu yapanların haftalık sayısı 1 milyon
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de haftalık 1 milyon kişi ilk kez işsizlik maaşına başvuruyor. Ekonomide dibe vuran ABD'de geride kalan haftada sadce 98 bin kişilik bir azalma görüldü.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
HAFTALIK BAŞVURU 1 MİLYON
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 98 bin kişi azalarak 1 milyon 6 bine düştü.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
KORONAVİRÜS EKONOMİYİ SALLADI
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 106 binden 1 milyon 104 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 58 milyonu aştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 107 bin 250 kişi azalarak 1 milyon 68 bine düştü.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 15 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 223 bin azalarak 14 milyon 535 bine geriledi.