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ABD'de ilk kez işsizlik başvurusu yapanların haftalık sayısı 1 milyon

Koronavirüsün merkezi haline gelen 'de haftalık 1 milyon kişi ilk kez işsizlik maaşına başvuruyor. Ekonomide dibe vuran ABD'de geride kalan haftada sadce 98 bin kişilik bir azalma görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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ABD'de ilk kez işsizlik başvurusu yapanların haftalık sayısı 1 milyon

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

HAFTALIK BAŞVURU 1 MİLYON

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 98 bin kişi azalarak 1 milyon 6 bine düştü.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

KORONAVİRÜS EKONOMİYİ SALLADI

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 106 binden 1 milyon 104 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 58 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 107 bin 250 kişi azalarak 1 milyon 68 bine düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 15 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 223 bin azalarak 14 milyon 535 bine geriledi.

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