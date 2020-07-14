BAE Katar ve Filistin'de koronavirüs kaynaklı can kaybı arttı
Koronavirüs salgını Arap ülkelerinde hızla artışını sürdürürken, hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 334'e, Katar'da 149'a, Filistin'de 43'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 334'e, Katar'da 149'a, Filistin'de 43'e yükseldi.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 334'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 344 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 55 bin 198'e çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen sayısının ise 45 bin 513 olduğu bilgisi paylaşıldı.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 418 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 149'a, vaka sayısının da 104 bin 16'ya yükseldiğini kaydeden bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 100 bin 627'ye ulaştığını belirtti.
FİLİSTİN
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 artarak 43'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada vaka ve iyileşen sayısı hakkında yeni bir güncelleme yapılmazken, bakanlık bir önceki paylaşımında toplam vaka sayısının 7 bin 441, iyileşen sayısının ise 1258 olduğunu belirtmişti.
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