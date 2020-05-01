01 Mayıs 2020, Cuma
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İsrail'den Suriye'ye operasyon! Kritik noktalar vuruldu

Beşşar Esad rejimi, 'in 'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İsrail , 'da yaptığı yazılı açıklamada, "'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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İSRAİL'DEN SURİYE'YE OPERASYON! KRİTİK NOKTALAR VURULDU

Esad rejiminin haber ajansı SANA, 'e ait helikopterlerin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden 'nin güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, saldırı sonucu maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde rejim ordusunun yanı sıra Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, İsrail'in 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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