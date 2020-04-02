Son dakika: Rusya'da korona virüsten kaç kişi öldü? | Son rakam açıklanadı...
Son dakika haberi; Rusya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a çıktı. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada ülkede son 24 saatte rekor seviyede vaka artışı yaşandı. Toplam 771 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı da 3548'e çıktı. Öte taraftan ABD'de korona virüsünden son 24 saatte 884 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölü sayısı 5 bin 112’ye, vaka sayısı ise 215 bin 344’e yükseldi.
Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı.
Rus yetkililerin yaptığı açıklamada ülkede son 24 saatte rekor seviyede vaka artışı yaşandı.
Toplam 771 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı da 3548'e çıktı.
ABD'DE SON 24 SAATTE KORONA NEDENİYLE 884 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de son 24 saatte 884 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile korona virüsü nedeniyle bir günde en yüksek ölüm yaşandı. Böylece ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 112'ye yükseldi.
Kısa sürede salgının merkezi haline gelen ABD'de en fazla salgının görüldüğü kent ise New York oldu. 83 bin 901 vakanın görüldüğü New York'ta 2 bin 219 kişi hayatını kaybetti. New York'un ardından en fazla vaka New Jersey'de kaydedildi. Vaka sayısının 22 bin 255, can kaybının ise 355 olarak açıklandığı New Jersey'i Kaliforniya takip etti. En fazla korona vakasının görüldüğü şehirler listesinde üçüncü sırada yer alan Kaliforniya'da 9 bin 936 vaka ve 215 can kaybı görüldü.
RUSYA'NIN KORONA VİRÜS YARDIMLARI ABD'YE ULAŞTI
ABD'de korona virüsü vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın gönderdiği tıbbi malzemeler New York'a ulaştı.
Korona virüs salgınının yayılması üzerine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderdi. Rusya'daki Chkalovsky Havaalanı'ndan dün sabah kalkış yapan maske ve tıbbi malzeme yüklü AN-124 tipi askeri nakliye uçağı, dün akşam saatlerinde New York'ta bulunan John F. Kennedy Havaalanı'na ulaştı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky yardım ile ilgili açıklama yaparak, "Rusya'ya ait tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu uçak, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD'ye ulaştırıldı" dedi.
Rusya'nın gönderdiği yardımların ABD'li yetkililerin belirlediği noktalarda kullanılacağı öğrenildi.
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