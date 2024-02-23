SABAH Gazetesi’nden Ramazan ayına özel Temel İslam Ansiklopedisi kampanyası: İlk kupon bugün

SABAH Gazetesi, İslam diniyle ilgili temel konuların yer aldığı, gençlere ve tüm ailelere yönelik bir rehber niteliğindeki 8 ciltlik Temel İslam Ansiklopedisi'ni okuyucularına armağan ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 Müslüman ilim adamının 10 yıllık çalışması ise hazırlandı.

8 cilt 4 bin 400 sayfa olan ansiklopedi öğretici üslubu sade ve anlaşılır dili, bilgilendirici çizimleri ile tam bin 426 madde.

İslam diniyle ilgili temel konular ve İslam büyükleri hakkında doğru bilgileri barındıran bu eser gençler ve tüm aileniz için İslam'ın gerçeklerini öğrenmede rehberlik edecek eşsiz bir başvuru kaynağı. Temel İslam Ansiklopedisi piyasada 2 bin 300 TL Sabah okurları için özel kutusunda sadece 69 kupona. İlk kupon ise bugün SABAH Gazetesi'nde.