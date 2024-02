SABAH Gazetesi’nden Ramazan ayına özel Temel İslam Ansiklopedisi kampanyası: İlk kupon bugün

"TEMEL BAŞVURU KAYNAĞI"



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ekrem Demirli ise, "Oldukça kapsamlı konuları içeren ve hacimli bir eser olarak İslam'ın inanç konuları, ameli hayat ve ahlakla ilgili temel kavramları sıkıcı olmayan bir üslupla tanıtmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra İslam tarih ve sanatı, şehirleri, mimarisi, yetiştirdiği büyük düşünürleri, kısaca hemen her alanla ilgili konuları ele alıyor. Bu yönüyle yaklaşık kırk seneyi bulan İslam Ansiklopedisi tecrübesine dayanan bir çalışma olarak kabul edilebilir. Bunun için ilahiyat mesleğinin terimleriyle ve ağır üslubuyla konuları ele almak yerine, olabildiğince anlaşılır bir dil tercih ediliyor. Bu da ülkemizin aydınları, okuryazar kesimleri, çalışanlarına varıncaya kadar her meslekten, her sosyal sınıftan insanlar için faydalı bir eser haline gelmesini sağladı. Bu özelliğiyle eser, İslam'ın hemen her bahsiyle ilgili güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen kimseler için temel bir başvuru kaynağı kabul edilebilir. SABAH Gazetesi'nin böyle bir eseri okurlarına kazandırma iradesi, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşma ihtiyacına önemli bir katkı olarak kabul edilebilir" diye konuştu.

'DOYURUCU BİLGİLERE YER VERİLİYOR'



İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Başoğlu: "Temel İslam Ansiklopedisi'nin muhatap kitlesi öncelikle gençler, lise ve üniversite öğrencileri. Ayrıca İslami ilimler alanında ihtisası olmayan genel okuyucu da muhatap kitlesi arasında bulunuyor. İslami ilimlere dair ihtisası bulunmayan okuyucular bu eserle rahatlıkla bilgi edinebilecek. Eserin içerisindeki konular hem öğretici hem de anlaşılır bir üslupla kaleme alındı. Ayrıca çizimlerle desteklendi. Mümkün olduğu kadar az terim kullanılmaya çalışıldı ve kullanılan terimler ise gerekli yerlerde açıklamalarla birlikte verildi. Temel İslam Ansiklopedisi'nde doğru ve doyurucu bilgilere yer veriliyor."