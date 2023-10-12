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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mehmetçik ve Filistin için dua çağrısı

DİN
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Mehmetçik ve Filistin için dua çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda şehit olan askerlerimiz ve Filistin'de katledilen masumlar için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini açıklayıp vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

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