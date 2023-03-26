Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı!
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail güçleri, Aksa'ya giren yerleşimci grupların “güvenliği” için itikaf halindeki Müslümanları Harem-i Şerif’ten uzaklaştırdı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Yahudi yerleşimciler, sabahın erken saatlerinden itibaren El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerken, İsrail güçleri ise ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırdı.
Aksa'nın avlusundan geçen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.
Mescid-i Aksa, gece de İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle gerilime tanık olmuştu.
İsrail polisi, gece yarısı Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış, itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.
Öte yandan İsrail güçleri, ramazan ayında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa kapılarında askeri varlığını ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını artırdı.
Bu kapsamda polisler, Aksa'da ibadet etmeye gelen Filistinli gençlerin vakit namazlarını kılmalarının ardından buradan ayrılmaları için girişlerde kimliklerine el koyuyor.
KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
"Tapınak Grupları" adlı Siyonist örgütlerin organize ettiği baskınlarda Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın Harem-i Şerif'inde Talmudik ayinler düzenleyerek ve İsrail bayrakları açarak Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yerleşimci baskınlarının Müslümanların egemenliğinin ihlal ettiğini vurguluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama
- Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar
- MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!
- Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!
- Doğum yılının son rakamı 6, 7, 8 ve 9 olanlar dikkat! Büyük sır ortaya çıktı! Liderlik onların kanında var!
- Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu puan durumu
- Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?
- İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki tarifi! Ağrıları söküp atıyor! O yağı sürün ve bekleyin
- Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?
- Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü?
- YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu
- Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!