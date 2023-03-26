Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya alçak saldırı!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, sabahın erken saatlerinden itibaren El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerken, İsrail güçleri ise ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırdı.

Aksa'nın avlusundan geçen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.