Kur’an’a adanmış bir ömür!

76 yıl önce hafızlığını tamamladığını, her gün ezbere veya yüzünden bir cüz Kur'an-ı Kerim okuduğunu, her ay hatip yaptığını, Ramazan Ayı nedeniyle evinin yakınındaki camiye de giderek mukabele takip ettiğini anlatan Hafız Cevat Oğuz, "İlkokul bittikten sonra Elif Ba'ya başladım. 84 yaşında bir hocam vardı ve bitirdikten sonra ise hafızlığa başladım. Denizli'de Kur'an-ı Kerim okulu açıldı dediler. Daha öncelerden saklı, gizli okuyorduk. Ceketin altında götürüyorduk ve zor zahmet hem koyun güttüm hem de hafızlığa çalıştım. Zor oldu tabi hem çalışıp hem de ezber yapmak. Tahta merdivenli ve 1,5 odalı okulumuz vardı. Orada hafızlığımı 1946 senesinde bitirdim. Köyüme gittim ardından ve dokumacılık yaptım, tarlalarda çalıştım. Hafızlığı kaybetmedim. Kur'an'ıma sarıldığım için vücudumda hiçbir hastalığım yok. Gözüme gözlük takmıyorum ve mukabeleye gidiyorum. Talebelerim var halen daha Kur'an-ı Kerim öğretiyorum. Son olarak gelinimde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, kendini geliştirip hoca oldu" dedi.