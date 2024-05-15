BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Katlanır sandalye ve masa, protatip kamp ocağı, katlanabilir matara ve su deposu uyguna satışta…
BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı. Haftanın yeni indirimli ürünleri arasında kamp severleri sevindirecek onlarca ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Çadırdan katlanabilir sandalyeye, güç kaynağından güneş enerjisi paneline, termostan aydınlatma ürünlerine, Yemek pişirme ürünlerinden çeşitli diğer kamp malzemelerine kadar birçok ürün bu hafta BİM mağazalarında raflardaki yerini alacak. İşte haftanın indirim afişi…
BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 24 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Sensörlü Kafa Lambası 179 TL, Şeritli Kamp Lambası 359 TL, Sensörlü 3 Çizgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL, Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL, Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL, Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL, Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL, Kamp Işığı 139 TL, Kafa Lambası 199 TL, El Feneri 189 TL, Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL, Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL, Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL, Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL, Renkli Pipetli Termos 599 TL, Çantalı Piknik Matı 229 TL, Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL, Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL, Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte Haftanın indirim listesi…
BİM 17 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
Kamp Işığı 139 TL
Kafa Lambası 199 TL
El Feneri 189 TL
Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL
Renkli Pipetli Termos 599 TL
Çantalı Piknik Matı 229 TL
Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL
Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL
Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL
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