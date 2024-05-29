Başıboş köpeklere Gaziantep modeli! Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber’de anlattı: Başkan Erdoğan’ın sözlerinin ete keme büründüğü model

"HAYVANIN İHTİYACI OLAN HER ŞEY VAR"

Dolayısıyla empati yaparak merhamet duygumuzu çok güçlü tutarak bir model geliştirdik. Bu modele göre sokak hayvanları dediğimiz hayvanlarımızı önce topluyoruz bu gördüğünüz merkez 15 dönüm üzerinde içinde ön muayene odasından tutun ameliyathanesine, kısırlaştırma aşılama odaların olduğu bir merkez burası. Bir hayvanın ihtiyacı olan her şey var.