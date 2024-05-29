Başıboş köpeklere Gaziantep modeli! Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber'de anlattı: Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ete keme büründüğü model
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başıboş köpekler için "Gaziantep Modeli"ni önerdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sordu.
Türkiye'de sokak köpekleri ile ilgili İngiltere modeli tartışılırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Gaziantep modeli önerisi geldi. Peki bu model nedir?
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
"HER ŞEY BİZE EMANET"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında konuştuğunun tam ete kemiğe büründüğü canlı olarak yaşatıldığı ve uygulandığı bir model.
Nedir bu model? Her şey bize emanet. Çiçeği böceği, kedisi köpeği, doğadaki bütün canlılar bize emanet ve onların yaşam hakkı en temel hak.
"HAYVANIN İHTİYACI OLAN HER ŞEY VAR"
Dolayısıyla empati yaparak merhamet duygumuzu çok güçlü tutarak bir model geliştirdik. Bu modele göre sokak hayvanları dediğimiz hayvanlarımızı önce topluyoruz bu gördüğünüz merkez 15 dönüm üzerinde içinde ön muayene odasından tutun ameliyathanesine, kısırlaştırma aşılama odaların olduğu bir merkez burası. Bir hayvanın ihtiyacı olan her şey var.
"BU FORMÜLDE UYUTMA YOK"
Yalnızca bu bünyede 11 veterinerimiz çalışıyor. Köpek evlerimiz var burada. Tedavileri yapıldıktan sonra sağlıklı olanların sahiplendirileceği bir merkez. Bu formülde ne uyutuyorsunuz ne sağlıklı olan bir hayvanın yaşamına son veriyorsunuz ama kısırlaştırdığınız ve aşıladığınız zaman bir de sahiplenme burada çok önemli, mutlaka halkımıza anlatmamız gerekiyor. Biz 3 yıldır bunu yapıyoruz.
MAMA DA ÜRETİLİYOR
Damak lezzetlerine uygun mama üretildi. Tesisimizde lokantalardan çıkan atıklar toplanılıyor ürünleri alıyoruz burada gördüğünüz gibi hazır mamaya dönüştürüyoruz. Bu sistemi görmek isteyen belediyelerimiz mutlaka gelip görmeleri gerekiyor. Bütçe ayırmaları gerekiyor. Toplam bütçemizin binde 3'ünü bu işe ayırdığımız için biz bu işi başardık. Bütçe ayırmadan bu iş olmaz. Dilek ve temenni olur.
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