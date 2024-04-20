20 Nisan BİM aktüel kataloğu: BİM’e Elektrikli Bisiklet, Mini Buz Dolabı, Drone, Terlik Çeşitleri ucuza geliyor
BİM 20 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirim listesinde Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv, Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti, Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti, Fakir Range Türk Kahve Makinesi ve Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM’in uygun fiyatlı ürünleri
BİM 20 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 26 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL, Senna 65" Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL, TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL, LG 50" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL, TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL, Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL, Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL, Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL, Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL, Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte BİM indirimli ürünler listesi
BİM 20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL
LG 50" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL
Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL
Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL
Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL
Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL
Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL
Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL
Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL
Universal Basketbol Topu 239 TL
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