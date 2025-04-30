Kıbrıs’ta iki hayal, iki hezeyan!

Bir önceki yazıda KKTC'de yaşananlara kısmen değindik.

Ama tüm bunlara büyük resimden bakmak daha doğru olacaktır.

Kıbrıs Akdeniz'de bir kilit taşı dedik.

Peki kimler var Kıbrıs adasında ve ne için oradalar?

Türkiye Kıbrıslı soydaşlarımızın can ve mal güvenliği için orada.

İngiltere de garantör ülke!

Okyanus ötesinin ise amacı malum.

Bölgeyi dizayn ederken ellerindeki en önemli üs Güney Kıbrıs.

Peki Yunanistan ve İsrail ne için orada?

Rumlar,doğalgaz, askeri üsler için mi?

Kısmen evet ama bu madalyonun sadece görünen yüzü..

Peki ardında ne var?

İki harita.

İki proje devlet.

İki hayal ürünü Maksimalist Politika.

İki büyük hezeyan.

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İlki Yunanlara ait. Adı Megali İdea. Anlamı "Büyük ülkü".

Sınırları Batıda İyon denizi, doğuda İç Anadolu bölgesine kadar olan Ege ve Karadeniz bölgesi, kuzeyde Trakya ve Makedonya, güneyde ise Girit ve Kıbrıs'a uzanan ve başkenti İstanbul(Konstantinopolis) olan, Doğu Roma'yı yani Bizans İmparatorluğu'nu dirilterek tüm Rumları ve Rum diyarlarını tek bir devlet altında birleştirmeyi öngören bir politika.

Birinci Cihan Harbi sonrası bu harita için harekete geçtiler ama hüsrana uğradılar.

Vazgeçmediler, 1950'lerde bu ülkülerinin en önemli ayaklarından biri olan Enosis için Kıbrıs'ta harekete geçtiler.

Yine olmadı!

Bugün iki ayrı devlet görünümündeler evet ama unutulmamalı ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı eğer tek bir devletlerdi.

Bunu ilan etmek, Kıbrıs Türklerini azınlıkları haline getirmek için de can atıyorlar.

Ama biliyorlarki karşılarında Türkiye var.

O yüzden yutkunup duruyorlar.

Ancak fırsat kolladıklarını da unutmamak lazım.

Çünkü artık yalnız değiller!

Farkındalar mı bilinmez ama onları da azınlık yapacak büyük bir kirli planın içine düştüler! Kim olduğunu tahmin etmek zor değil! İsrail. Onlarda "Arz-ı Mev'ud" diyor hayallerine.

Yahudi inancına göre Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vadettiği topraklar.

Filistin'den ibaret değil bu topraklar malum.

Nil ve Fırat arası, Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, Suudi Arabistan toprakları o haritaya dahil.

Ve Türkiye'nin bir kısmı.

Biliyor musunuz? O haritanın içinde Hatay ve Urfa da var.

Siyonist Yahudi inanca göre Urfa(Harran) alınmadan vaat tamamlanmayacak, Yahudilerin başı savaştan beladan kurtulmayacak.

Bir de Kıbrıs var.

Filistin'den önce Kıbrıs'ın Yahudi toprağı yapılma hayali vardı.

Hatta bu hususta Siyonizmin kurucusu olarak bilinen Theodor Herzl ile Siyonizm destekçisi L. W. Rothschild arasında bir fikir birliği söz konusuydu.

O gün olmadı ama niyetleri hala baki.

Evet Kıbrıs'ı bir Yahudi toprağı haline getirmek istiyorlar.

Reelpolitiğe baktığımızda Rumlar ve Yunanlar arada ABD olduğu müddetçe cepte görünüyor.

Ama Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye var!

İşte bu da onlar için en büyük engel.

Aşmak için ise sinsi oyunlar devrede.

Uzmanlar Sessiz işgal olarak yorumluyor İsrail'in KKTC'de yaptıklarına. Arazi satın almaları, şirket kurmaları ve Yahudi nüfus artışı bunun en net göstergeleri.

Böylece mülkiyet üzerinden nüfuz kurarak stratejik bir yayılma politikası devreye sokmuşlardı ki tehlike fark edildi.

KKTC yönetimi duruma el koydu.

Ama İsrail'in Rum Kesimi için tehlike devam ediyor!

Son yıllarda ilişkileri dikkat çekici ölçüde gelişti.

Enerji iş birlikleri, askeri tatbikatlar, liman kullanımı vb. daha pek çok atılım var.

Güneyi bir sınır ötesi üs gibi kullanarak İran'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Gazze'yi buradan vuruyor.

Yani işin özü Güney tamam!

Sırada Kuzey var!

Türkiye Cumhuriyeti orada olduğu müddetçe, Mehmetçik orada nöbet tuttuğu sürece yapamayacaklarını biliyorlar.

Farkındalar.

Bunun için de Türk askerini nasıl yapsak da oradan çıkarsak, Türkiye'nin elini Kıbrıs'tan nasıl çektirsek bunun derdine düşmüş durumdalar.

Planları da bitmiş değil.

Bir yanda fanatik Rumlar Bizans hayaliyle Megali İdea ile, diğer yanda Siyonist Yahudiler Büyük İsrail için Arz-ı Mev'ud diyerek KKTC'yi istiyor.

Şimdi kimler Türkiyeyi Kıbrıs'ta işgalci görüyor ve " Türkiye Kıbrıs'tan elini çeksin" dedirtiyor bir daha düşünelim!