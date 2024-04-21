Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.

Yurt içi…Yurt dışı…Şehir yapılanmaları…

Askerlerimiz, Polislerimiz, İstihbaratçılarımız, Korucularımız…

Hepsi sahada…

Sayelerinde teröriste geçit verilmeyen bu topraklarda artık huzur hakim.

Ve tabi Kayyum atanan belediyeler..

Liyakatli vali ve kaymakamlarımız sayesinde yerel yönetimlerin önceliği halka hizmet oldu…

En önemlisi terörle anılmadı o güzide topraklar.

Şehirlerin silueti değişti.

Tarım ve hayvancılık canlandı.

Yatırımlar arttı.

Turizm şaha kalktı.

Tersine göç başladı.

..

Ama pek çoğumuz habersiz kaldı bunlardan.

Neden mi?

Farklı gerekçeler olabilir.

Ama ben birinci ve en basit nedenini paylaşayım.

Haber edinme kaynaklarımızın birinci sırasına sosyal medya geldi yerleşti malum.

O Sosyal Medya da gözümüzü kör etti.

Nasıl mı?

Kısa bir örnek üzerinden bahsedelim.

"Terörden arındırılan dağlar yazın festivallere, kışında kayak severlere ev sahipliği yapıyor"

Cümle çok basit kelimelerle oluşturulmuş bir manşet…

Bir video ya da fotoğraf albümü de ekleyelim.

Bir iki cümle de açıklamalara yazalım.

"Terör örgütü PKK'nım yıllarca zulmettiği bölge ….. "

Tamamdır.

Hadi paylaşalım.

….

Eee beğeniler neden bu kadar az?

Paylaşım da gelmiyor?

Etkileşim bir hayli düşük değil mi?

Neden sizce?

Çünkü META yani Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp sahibi olduğu şirket izin vermiyor bu haberin yayılmasına.

"Topluluk kuralları" diyor, "İçinde şiddet, hakaret vb. barındırıyor" diyor ve sana bunu paylaştırmıyor.

"Ama olur mu?" demeyin.. Oluyor.

Patron o..

Burası da bir şirket olduğuna göre..

Canı ne isterse onu yapıyor.

Terör yandaşları cirit atarken sayfalarında hem de.

Ona göre onlar özgürlük savaşçısı!

Sen çok şükür ki vatanını koruyan, memleketini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı!