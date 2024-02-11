"Tek dişi kalmış canavar!"

İstiklal Marşı'na Mehmet Akif Ersoy'un işlediği bu tabir 100 yıl sonra bir kez daha gerçeği yüzümüze vurdu.

Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de modasına, yaşantısına, kültürüne hayran olup, benzemek için türlü kisvelere büründüğümüz batıdan bahsediyor vatan şairi…

Bilimini, tıbbını, sanayisini almaktan değil kasıt elbette.

Buna hiçbir zaman da itirazı olmadı kimsenin…

Karakterinden…İnsanlığa verdiği değerden… İnançlara verdiği özenden…

Bahsettiğimiz ve karşı olduğumuz bu.

Bu söze eğer karşı çıkar da ola ki "İnsan hakları" derseniz, dünyada soykırım tarihine yakından bakın.

İnanç özgürlüğü derseniz, Müslümanlar üzerinde yaptıkları eziyetlere bakın. Ya da Holokost'a!

Karakter derseniz, kendinden, düşüncesinden olmayana yaşama hakkı vermediği ülkelere, topluluklara bakın.

Hürriyet derseniz, demokrasi derseniz, sömürülen ülkelere ve sömüren devletlere bakın.

Bir de basın özgürlüğü var tabi..

Mevzu terör olduğunda, mevzu Müslüman olduğunda suspus olan Batı medyasına dönün de bir bakın.

Afrika'ya bakın mesela!

Türlü zenginliklere sahip olmasına rağmen milyonlarca insan açlıktan öldü, ölüyor.

Kimseden ses yok.

Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a, Myanmar'a bakın…

İnsanlar Batının desteğiyle çıkan iç savaşlarda ölüyor, yine kimseden ses yok.

Gazze'ye bakın!.. Bakın ve görün…

…

Batıcı olmaz ise karanlık hissediyor kendini Aydınımız!

Masasında değil ise gerici oluyor politikacımız!

O politikaya destek vermiyorsa yobaz oluyor insanımız..

Ve hep bir ukde kaldı içimizde onlardan olamayışımız.

Yazık bize..

Değil mi?

Gerçekten yazık.

Uymamız, takip etmemiz gereken "Medeniyet" bu olmamalı.

Geçmişiyle gurur duyulan, geleceğe aydınlık bir nesil hazırlayan "Bizim Medeniyetimiz" olmalı…