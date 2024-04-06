CHP'li trollerden olsaydınız seçim sonuçlarına kafanızı hiç yormazder işin içinden çıkardınız.Veya...kadar Allah'ın sevgili kulu olsaydınız sorunu hiç konuşmadan da çözebilirdiniz.Veya...kadar aklıevvel olsaydınız seçim yenilgisini, "hukukun üstünlüğü" üzerinden okur bir güzel caka satardınız.Lakin yırtınsanız da bu salim arkadaşlar kadar liyakatli olmazsınız.Onlar ki,ve'ın yayın organı mesabesindeki gazeteleri marifetiyle Davutoğlu ve Babacan'ın başını göğe erdirdiler.Onlarla ve benzerleriyle baş edemezsiniz.

***

Yükünüz ağır, siz kendinize bakın. Rüzgâr da sizden yana esmiyor artık.Yıllar yılı biriken tortular da kireçleme yaptı, tabiri caizse siyasi hayat damarlarınızın birçoğu tıkanma seviyesine geldi. Artık palyatif çözümlerle sonuç alamazsınız. By-pass yapmaktan yani tıkanan damarları değiştirmekten başka çareniz yok.O halde zerre miskali yeise kapılmadan behemehal tedaviye başlamak zorundasınız.Lakin işiniz gerçekten de çok zor.Fırsatçı mürailerden olsaydınız kolaydı. Seçim mağlubiyetini araçsallaştırmak suretiyle hedefe koyduğunuz şahıslara operasyon yapmaya çalışırdınız.İdare-i maslahatçı olsaydınız konumunuzu sürdürmeyi kâr bilir, beylik laflarla vaziyeti idare etmeye çalışırdınız. Konumunuzu sağlama almak için de "Partimizi dizayn etmek istiyorlar" yaygarasıyla kadro değişikliğine karşı çıkardınız.İşiniz zor; çünkü bıçak kemiğe dayandı, artık "değişimi" gerçekleştirmek zorundasınız.Değiştirilenlerin ilk fırsatta karşınıza geçme ihtimalini de göze alacaksınız.Sorun elbette şahıslardan ibaret değildir.Lakin şahıslar sorunun bir parçası haline geldiğinde yapmanız gereken o şahısları en azından istirahate almaktır.İşiniz zor; çünkü bünyeyi hepten çürütecek kangren unsurları kesip atacak, "sen ben bizim oğlan" ilişki biçimlerinden ışık hızıyla uzaklaşacaksınız.Toplumsal değişim gerçekliğini de ıskalamayacaksınız. Yoksa boşluğa konuşmak durumunda kalırsınız.

***

Eskiden,yüzde 49 oy aldığında bile muhalif güruhun kalemşorları "Ama yüzde 51 de AKP'ye oy vermedi..." diyerek kendilerini teselli ederlerdi. Biz de "AK Parti'ye çok daha yakın olanları, dahası öldürseniz CHP'ye oy vermeyecek olanları CHP ile alt alta toplamayı nasıl başarıyorsunuz?" yollu dalgamızı geçerdik.Ne ki, yıllar yılı yapılan algı operasyonları ve siyasi mühendislikler meyvesini verdi; artık AK Parti'ye oy vermeyenler alt alta toplanmaya başladı.Bunda hiç kuşkusuz AK Parti'yi şeytanlaştırmanın etkisi olduğu kadar, AK Parti'nin malum yanlışlarının da etkisi vardı.En önemli faktör'nun CHP'de gerçekleştirdiği değişimdi.Yani, CHPdesteklediği CHP kimliğindenuzaklaştığı oranda halka yaklaşmış oldu.Daha yeni başladık, devam edeceğiz.