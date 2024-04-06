06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Salih Tuna İşiniz zor
SALİH TUNA
İşiniz zor

İşiniz zor

06.04.2024, Cumartesi
CHP'li trollerden olsaydınız seçim sonuçlarına kafanızı hiç yormaz "Belediyeleri Katar'a satmışlar!" der işin içinden çıkardınız.
Veya...
Mansur Yavaş kadar Allah'ın sevgili kulu olsaydınız sorunu hiç konuşmadan da çözebilirdiniz.
Veya...
"Sürgündeki AKP'liler" kadar aklıevvel olsaydınız seçim yenilgisini, "hukukun üstünlüğü" üzerinden okur bir güzel caka satardınız.
Lakin yırtınsanız da bu salim arkadaşlar kadar liyakatli olmazsınız.
Onlar ki, Davutoğlu ve Babacan'ın yayın organı mesabesindeki gazeteleri marifetiyle Davutoğlu ve Babacan'ın başını göğe erdirdiler.
Onlarla ve benzerleriyle baş edemezsiniz.

***

Yükünüz ağır, siz kendinize bakın. Rüzgâr da sizden yana esmiyor artık.
Yıllar yılı biriken tortular da kireçleme yaptı, tabiri caizse siyasi hayat damarlarınızın birçoğu tıkanma seviyesine geldi. Artık palyatif çözümlerle sonuç alamazsınız. By-pass yapmaktan yani tıkanan damarları değiştirmekten başka çareniz yok.
O halde zerre miskali yeise kapılmadan behemehal tedaviye başlamak zorundasınız.
Lakin işiniz gerçekten de çok zor.
Fırsatçı mürailerden olsaydınız kolaydı. Seçim mağlubiyetini araçsallaştırmak suretiyle hedefe koyduğunuz şahıslara operasyon yapmaya çalışırdınız.
İdare-i maslahatçı olsaydınız konumunuzu sürdürmeyi kâr bilir, beylik laflarla vaziyeti idare etmeye çalışırdınız. Konumunuzu sağlama almak için de "Partimizi dizayn etmek istiyorlar" yaygarasıyla kadro değişikliğine karşı çıkardınız.
İşiniz zor; çünkü bıçak kemiğe dayandı, artık "değişimi" gerçekleştirmek zorundasınız.
Değiştirilenlerin ilk fırsatta karşınıza geçme ihtimalini de göze alacaksınız.
Sorun elbette şahıslardan ibaret değildir.
Lakin şahıslar sorunun bir parçası haline geldiğinde yapmanız gereken o şahısları en azından istirahate almaktır.
İşiniz zor; çünkü bünyeyi hepten çürütecek kangren unsurları kesip atacak, "sen ben bizim oğlan" ilişki biçimlerinden ışık hızıyla uzaklaşacaksınız.
Toplumsal değişim gerçekliğini de ıskalamayacaksınız. Yoksa boşluğa konuşmak durumunda kalırsınız.

***

Eskiden, AK Parti yüzde 49 oy aldığında bile muhalif güruhun kalemşorları "Ama yüzde 51 de AKP'ye oy vermedi..." diyerek kendilerini teselli ederlerdi. Biz de "AK Parti'ye çok daha yakın olanları, dahası öldürseniz CHP'ye oy vermeyecek olanları CHP ile alt alta toplamayı nasıl başarıyorsunuz?" yollu dalgamızı geçerdik.
Ne ki, yıllar yılı yapılan algı operasyonları ve siyasi mühendislikler meyvesini verdi; artık AK Parti'ye oy vermeyenler alt alta toplanmaya başladı.
Bunda hiç kuşkusuz AK Parti'yi şeytanlaştırmanın etkisi olduğu kadar, AK Parti'nin malum yanlışlarının da etkisi vardı.
En önemli faktör Kılıçdaroğlu'nun CHP'de gerçekleştirdiği değişimdi.
Yani, CHP Yılmaz Özdillerin, Fatih Altaylıların desteklediği CHP kimliğinden uzaklaştığı oranda halka yaklaşmış oldu.
Daha yeni başladık, devam edeceğiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Erdoğan’ın ilginç vücut dili 04.04.2024 Perşembe
Bakalım 2028’i de kazandıracak mı? 03.04.2024 Çarşamba
Benim oyum şunun için 30.03.2024 Cumartesi
‘Ha Rusya ha Müslümanlar’ 27.03.2024 Çarşamba
Oğul Erbakan’ın yol ayrımı 26.03.2024 Salı
İsrail’e yardım, Türkiye’ye yaptırım 23.03.2024 Cumartesi
Dıştan Türk içten Schlumberger 21.03.2024 Perşembe
Allah sonumuzu hayreylesin 20.03.2024 Çarşamba
ABD’yi kim kurtaracak? 19.03.2024 Salı
Oğul Erbakan’ın rüzgârla imtihanı 16.03.2024 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA