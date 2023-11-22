"Tamam, İsrail azar azar da olsa bizi yine öldürüyordu.

Binlercemizi hapishanelere atıyor, akıl almaz işkencelerden geçiriyordu.

Ama biz geride kalanların, toplama kampı haline getirdikleri Gazze'de başımızı sokacak bir evimiz vardı. En azından İsrailli bir hırsız evimizi çalana kadar. İyi kötü karnımız da doyuyordu.

Aksa Tufanı diyerek 7 Ekim'de İsrail'e saldırdınız da ne oldu?

Irkçı Siyonistler 46 gün boyunca Hiroşima'ya atılan bombanın iki katı bomba yağdırdı üzerimize. Evlerimiz, hastanelerimiz, okullarımız yerle bir oldu. Çocuklarımız paramparça edildi... Suyumuz yok, ekmeğimiz yok. Hiçbir şeyimiz kalmadı..."

Diyen herhangi bir Gazzeli duydunuz mu?

Filistinli direnişçilere sitem eden "maslahatçı" yaşlı bir amca bile neden çıkmadı Gazze'de?

Hiç düşündünüz mü neden?

Şayet tek bir kişi direnişe sitem etseydi, Siyonistleri aklamak için komik yalanlarla kendilerini telef eden Batılı medya bizden önce duyar, anında üzerine atlardı.

"Çocuklarımız Hamas yüzünden öldü..." yollu ne manşetler kotarırlardı değil mi?

***

Sahi, yüreği yangın yerine dönen tek bir baba da mı çıkmadı sitem eden?

İlenç veya isyan da demiyorum, sitem sadece.

Bu babalar nasıl babalardır ki, çocuklarının parçalanmış vücudunu toplayıp çuvala koyarken bile en ufak bir sitem kelimesi dökülmüyor dudaklarından?

Şehit babası olmak nasıl bir mertebedir ki, "Elhamdülillah" diyerek karşılıyorlar çocuklarının şehadet haberini.

Ya o Gazzeli annelerin aklına neden bir an olsun sitem etmek gelmez?

Ki, çocuklarının kefenlenmiş bedenlerine sımsıkı sarılan o annelerin hiçbir sözünden sual sorulmaz.

Gazze'deki anne ve babaların hepsi "şehadeti saadet" mi biliyor, bu nasıl tevekküldür ya Rabbi.

***

Siyonist işgalcilere direnen kahramanlarına mucize çapında sahip çıkan bu Gazzeliler nasıl bir devdir ya Rabbi.

Şehit kardeşinin başucunda diğer kardeşini teselli etmeye çalışan o minik kız çocuğundan, anestezisiz ameliyat yapmak zorunda kaldığı için çocuğu elinde can veren o doktora kadar neden hiçbir Gazzelinin ağzından en küçük bir sitem cümlesi dökülmez?

Hadi bunlar sonuç itibarıyla Müslüman, kilisesi İsrail bombalarıyla yıkılan o Gazzeli papaza ne oluyor peki? Biraz daha kaptırsa tünele girip direnişçilerle birlikte savaşacak neredeyse.

Bu Gazze nasıl bir yerdir ya Rabbi! Suyunu içen zillet içinde yaşamaktansa izzetli bir ölümü tercih ediyor.

Bizdeki alçakların "Topraklarını sattılar" diye çemkirdikleri bunlardı.

Ne diyelim, alçaklık zor zanaat.