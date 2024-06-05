Ünlü modacı Kemal Doğulu hakim karşısına çıktı! "Kafama silah dayadılar"

"ONUN YÜZÜNDEN DÜKKANIMI TEFECİLER BASMIŞTI, TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADILAR''

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, ''Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar.