05 Haziran 2024, Çarşamba
Ünlü modacı Kemal Doğulu hakim karşısına çıktı! "Kafama silah dayadılar"
Modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Doğulu savunmasında suçlamaları kabul ederek, ''Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Bir anlık sinirle söz konusu cümleleri yazdım'' dedi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:50
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