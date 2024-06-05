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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Çiftçilik yapan adam uzun süredir kullanmadığı arazisine gitti ve burada toprakla uğraşırken bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Toprağı kazdıkça ortaya çıkan şeye önce anlam veremeyen adam iyice incelediğinde bunun basit bir şey olduğunu düşündü ancak yanılıyordu. Çöpe atmayı düşünen çiftçi son anda ekiplere haber verdi ve inceleme alınan o cismin aslında nadir ve koskoca bir tarih olduğu ortaya çıktı. Herkesin şoke olduğu olay sonrası gerekli merciler devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:20
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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Çiftçilik yapan arazisini kazarken karşılaştığı o cisimle adeta şoke oldu. Önce ne olduğunu fark etmedi ancak ekiplerin dahil olması ile ne olduğu anlaşılan cisim herkesin hayrete düşürdü.

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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Yerel medyaya konuşan çiftçi Oyvind Tveitane Lovra, ülkenin Rogaland ilçesine bağlı Suldal bölgesinde bulunan ve uzun süredir kullanmadıkları arazilerine gittiklerini söyledi

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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Lovra, burada Viking Çağı'na ait 1000 yaşında olduğu tahmin edilen bir kılıç bulduğunu ifade etti

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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

İskandinav kültüründen yazıtların olduğu demir kılıcı atmayı düşündüğünü belirten Lovra, ancak yakından incelediğinde kılıcın tarihi olduğunu fark ettiğini ve Norveç yasaları gereği bir arkeologla iletişime geçtiğini söyledi

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Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Suldal yönetiminde çalıştığını aktaran Lovra, "Bir süre sonra sıradan bir kılıç olmadığını anladım. Tarihimize ışık tutacak bir parça." dedi