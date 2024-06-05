Çöpe atacaktı son anda fark etti! Tarlasında öyle bir şey buldu ki... Koca tarih günyüzüne çıktı

Çiftçilik yapan adam uzun süredir kullanmadığı arazisine gitti ve burada toprakla uğraşırken bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Toprağı kazdıkça ortaya çıkan şeye önce anlam veremeyen adam iyice incelediğinde bunun basit bir şey olduğunu düşündü ancak yanılıyordu. Çöpe atmayı düşünen çiftçi son anda ekiplere haber verdi ve inceleme alınan o cismin aslında nadir ve koskoca bir tarih olduğu ortaya çıktı. Herkesin şoke olduğu olay sonrası gerekli merciler devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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